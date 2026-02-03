CDMX registra 113 casos de sarampión: Clara Brugada pide a menores de 49 años vacunarse

En la Ciudad de México se tienen contabilizados 113 casos de sarampión, cifra que, aunque es menor en comparación con los estados del norte del país, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, informó la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada.

La mandataria capitalina hizo un llamado a la población menor de 49 años para que acuda a vacunarse contra el sarampión, al señalar que ese rango de edad concentra actualmente el mayor número de contagios.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: México suma casi 8 mil casos de sarampión y 26 muertes a un año del primer contagio

¿Por qué es importante la vacunación contra el sarampión?

Brugada destacó que el brote en la capital no ha alcanzado niveles más altos gracias a las campañas de prevención y vacunación que se han implementado en la ciudad.

“El que se hayan vacunado más de <b>800 mil personas contra el sarampión</b> es un indicador muy importante”, subrayó. —

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Diferencias entre sarampión, varicela y viruela: causas, síntomas y características clave

¿Dónde habrá módulos de vacunación en CDMX?

Durante conferencia de prensa, la mandataria capitalina anunció el reforzamiento de la campaña de inmunización, con la instalación de más de 2 mil módulos de vacunación en toda la ciudad.

Estos puntos estarán ubicados en espacios públicos, estaciones del Metro, escuelas, centros de salud y otros sitios de alta afluencia.

La mandataria advirtió que, aunque el sarampión suele asociarse con la infancia, actualmente la mayoría de los contagios se registran en adultos jóvenes.

“Todos los menores de 49 años, por favor, a vacunarse; es una vacuna que ustedes la van a encontrar a lo largo y ancho de la ciudad” — , expresó.

Brugada reiteró que, hasta el momento, no se han registrado defunciones por sarampión en la Ciudad de México, pese a los 113 casos confirmados.

Síguenos en Google News y encuentra más información