México suma casi 8 mil casos de sarampión y 26 muertes a un año del primer contagio

La Academia Mexicana de Pediatría hizo un llamado urgente a la vacunación, ya que a 12 meses de detectarse el primer caso de sarampión nuestro país acumula siete mil 909 casos confirmados y 26 muertes asociadas a esta enfermedad altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación.

“El sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos. Por ello, históricamente es la primera enfermedad en reaparecer cuando las coberturas de vacunación disminuyen”. —

¿Qué riesgos implica el brote de sarampión?

A través de un comunicado la Academia Mexicana de Pediatría indicó que más allá de los números, el impacto sanitario es significativo.

“Cerca de 20% de las personas no vacunadas que contraen sarampión requieren hospitalización; 1 de cada 20 enfermos desarrolla neumonía; 1 de cada 1000 puede presentar encefalitis, y entre 1 y 3 de cada 1000 fallecen por complicaciones. Además, existen secuelas a largo plazo como la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad neurológica rara pero mortal”. —

Los especialistas de la Academia Mexicana de Pediatría anotaron que durante los últimos años los programas de inmunización han enfrentado retos operativos, administrativos y sociales, a los que se suma la desinformación en redes sociales y la percepción errónea de que estas enfermedades ya no representan un riesgo.

Enfatizaron que el resultado de esto es una población susceptible que permite la reintroducción y diseminación del virus.

¿Qué acciones recomiendan para frenar la transmisión?

“Ante este escenario, la Academia Mexicana de Pediatría ha sido enfática en sus recomendaciones. La vacunación oportuna con la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad y cortar la cadena de transmisión”. —

Recomendó verificar esquemas completos, aplicar dosis de rescate en niñas, niños, adolescentes y adultos sin antecedente vacunal confiable, y reforzar la vacunación en contextos de brote, incluyendo la aplicación de dosis adicionales cuando está indicado por la autoridad sanitaria como la dosis cero en niños de 6 a 11 meses de edad en lugares de alta transmisión.

“Se subraya la importancia de acudir de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de fiebre y exantema, evitar la automedicación y fortalecer la detección oportuna de casos para aislarlos y prevenir nuevos contagios. La <b>vigilancia epidemiológica</b>, la notificación inmediata y las campañas de vacunación masiva son herramientas indispensables para contener el brote actual”. —

La Academia Mexicana de Pediatría precisó que revertir este retroceso y recuperar las coberturas de vacunación no solo permitirá controlar el brote de sarampión, sino también prevenir la reemergencia de otras enfermedades como tos ferina, rubéola, poliomielitis y difteria, entre otras.

“La prevención, la ciencia y la vacunación deben volver a ocupar un lugar central en la agenda de salud pública. La Academia Mexicana de Pediatría al igual que la Secretaría de Salud hacemos un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la <b>Cartilla Nacional de Salud</b> y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación”. —

