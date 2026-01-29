;

Diferencias entre sarampión, varicela y viruela: causas, síntomas y características clave

Conoce cómo se diferencian el sarampión, la varicela y la viruela en su origen viral, forma de contagio, síntomas y gravedad, según información de organismos de salud internacionales.

Aunque suelen confundirse por sus erupciones en la piel, sarampión, varicela y viruela no son la misma enfermedad, ni están causadas por el mismo virus ni tienen el mismo nivel de riesgo o situación epidemiológica actual. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y manuales médicos de referencia como MSD Manuals describen diferencias claras entre estos padecimientos.

A continuación las diferencias, las causas, síntomas y características de cada enfermedad, consultadas en fuentes verificadas de organismos internacionales, antes citadas.

Origen de cada enfermedad

El sarampión es causado por el virus del mismo nombre, perteneciente a la familia Paramyxoviridae. Se trata de una infección respiratoria que después se extiende por todo el organismo.

La varicela es producida por el virus varicela-zóster (VVZ), el mismo que años más tarde puede reactivarse como herpes zóster (culebrilla).

La viruela, en cambio, era provocada por el virus Variola, un poxvirus distinto a los anteriores. Esta enfermedad fue declarada erradicada en 1980 tras una campaña mundial de vacunación coordinada por la OMS.

Forma de contagio

Las tres son enfermedades virales contagiosas, pero con matices:

• Sarampión: se transmite por el aire mediante gotículas respiratorias al toser o estornudar. Es uno de los virus más contagiosos que se conocen.

Varicela: se propaga tanto por vía aérea como por contacto directo con el líquido de las vesículas de la piel.

• Viruela: históricamente se transmitía por contacto cercano, secreciones respiratorias y materiales contaminados; hoy no existe circulación natural del virus.

Síntomas generales

Sarampión

Suele comenzar con fiebre alta, tos, secreción nasal y conjuntivitis. Antes de la erupción pueden aparecer las llamadas manchas de Koplik dentro de la boca. Después surge un sarpullido rojo que inicia en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

Varicela

Produce fiebre moderada y malestar general, seguidos de una erupción muy característica que causa picazón intensa. Las lesiones pasan por distintas fases: manchas, granitos, ampollas con líquido y costras.

Viruela

Iniciaba con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor de espalda y gran malestar. Días después aparecía una erupción que evolucionaba hacia pústulas profundas, dolorosas y que con frecuencia dejaban cicatrices permanentes.

Diferencias en la erupción cutánea

Este es uno de los datos más útiles para distinguirlas clínicamente:

• Sarampión: manchas rojas planas que pueden unirse entre sí; no forman ampollas con líquido.

• Varicela: ampollas superficiales llenas de líquido, con lesiones en distintas etapas al mismo tiempo (algunas nuevas, otras en costra).

• Viruela: lesiones más profundas y firmes, que evolucionaban de forma uniforme; es decir, casi todas estaban en la misma fase al mismo tiempo.

Gravedad y situación actual

El sarampión puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en menores de edad no vacunados.

La varicela suele ser más leve en la infancia, pero puede complicarse con infecciones bacterianas de la piel o neumonía, y es más severa en adultos o personas inmunodeprimidas.

La viruela era considerablemente más letal, con tasas de mortalidad que podían rondar el 30% en algunas variantes. Sin embargo, gracias a la vacunación global, hoy se considera una enfermedad erradicada y no forma parte de la circulación habitual de virus en la población.

Prevención

La prevención principal en los dos primeros casos es la vacunación:

• El sarampión se previene con la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

• La varicela cuenta con vacuna específica.

• La vacuna contra la viruela fue clave para su erradicación, pero ya no se aplica de forma rutinaria a la población general.

