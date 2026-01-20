Alerta por brote de sarampión en México: Urge vacunación masiva para evitar crisis sanitaria

En México se ha registrado un brote de sarampión debido a la baja tasa de vacunación, un problema que comenzó desde antes de la pandemia por Covid 19, y que generó una deuda inmunológica en la población.

En el espacio de “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, el doctor Alejandro Macías advirtió que esta enfermedad es altamente contagiosa y no perdona a quienes no cuentan con la protección adecuada.

¿Por qué se originó el brote de sarampión en México?

El gobierno actual recibió una “bomba de tiempo” heredada del sexenio pasado, en el cual no se vacunó de manera suficiente a los niños menores de cinco años, aunque el especialista reconoció que se han retomado las semanas nacionales de salud y se han aplicado más de 10 millones de dosis recientemente, sin embargo, se requieren al menos 30 millones de vacunas para poner orden en el territorio nacional.

El proceso de control del brote será complejo y probablemente tome todo el 2026, puntualizó, con el riesgo de que México pierda su estatus internacional como país libre de sarampión.

¿A quiénes se exhorta a vacunarse ante el brote?

Por ello, hizo un llamado urgente a los padres de familia para verificar que los niños de entre seis meses y cinco años tengan sus dosis completas, e instó a los adultos menores de 50 años que no hayan padecido la enfermedad o no tengan su esquema de dos dosis a acudir a vacunarse de inmediato.

Respecto al panorama internacional, Macías señaló que son preocupantes las políticas de salud en Estados Unidos, donde se han recortado programas de vacunación infantil y existen posturas antivacunas en los niveles más altos del sistema de salud.

Subrayó que las enfermedades infecciosas no conocen fronteras, por lo que el deterioro de la inmunidad en el país vecino terminará afectando inevitablemente a México si no se mantiene una intensidad máxima en la campaña de vacunación.

