Vacunación contra el sarampión en CDMX: lista de sedes y horarios para aplicártela

Ante el aumento de casos de sarampión en distintas partes del país, autoridades de salud reforzaron la vacunación gratuita contra el sarampión en CDMX, una medida clave para prevenir y proteger a la población, especialmente a quienes no cuentan con su esquema completo.

Así que te contamos quiénes se pueden vacunar, donde están los módulos y cuál es el objetivo de esta campaña de salud.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La Secretaría de Salud informó que la vacuna contra el sarampión se está aplicando sin costo en centros de salud, clínicas y módulos especiales distribuidos en las distintas alcaldías de la capital. En este caso, la vacuna contra el sarampión está dirigida hacia:

Niñas y niños que no tengan esquema completo

Personas jóvenes y adultas que no recuerden haber sido vacunadas

Quienes no cuenten con comprobante de vacunación

¿Dónde aplicarán la vacuna contra el sarampión en CDMX?

Las autoridades habilitaron sedes oficiales en centros de salud de la CDMX, así como módulos temporales en puntos estratégicos para facilitar el acceso. No se requiere cita previa y solo se pide acudir con identificación y, de ser posible, la cartilla de vacunación.

Álvaro Obregón

C.S.T-III Dr. Manuel Escontría: Frontera 15 s/n col. San Ángel C.P. 01000.

Centro de Salud T-III Dr. Lomas de la Era: Calle Nogal S/N, Colonia Lomas de la Era C.P. 01860, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

C.S.T-I Ave Real: Calle Zacua Esquina Albatros S/N, Colonia Ave Real, C.P. 01560, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

C.S.T-I Puente Colorado:Puente Nacional Tetlac 100, col. Puente Colorado cp. 01730

Azcapotzalco

C.S.T-III Dr. Galo Soberón y Parra: Calz. Camarones 485, Colonia Sindicato Mexicano de Electricistas cp. 02060

C.S.T-III Dr. Manuel Martínez Baez: Av. El Rosario 34, Colonia San Martín Xochinahuac. cp. 02210

C.S.T-I Santa Bárbara: Cerrada de Adolfo Ruiz Cortínez Esq. Hidalgo S/N, Colonia Santa Bárbara

Benito Juárez

T-III Portales: Av. San Simón No. 94, Col. San Simón Ticumac cp. 0366 Tel: 55-50381700 ext. 6220 y 6221

T-III Mixcoac: Rembrandt No.32, Col. Mixcoac cp. 03910 Tel: 55-50381700 ext. 6210 y 6211

Coyoacán

T-III Dr. Gustavo A. Rovirosa Pére: Calle San Gabriel No. 517 Lote 1 Mz 931 zona 1, Col. Pedregal de Santa Úrsula Coapa cp. 04600

T-II Nayaritas: Calle Huitzilopochtli esq. Nayaritas S/N, Col. Ajusco cp. 04300 Tel: 55-50381700 ext: 6370

Cuajimalpa

C.S.T-III Cuajimalpa: Cerrada Juárez S/N, Col. Cuajimalpa cp. 05000 Tel: 55-5038-1700 ext: 6610 y 6611

Cuauhtémoc

Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua: Dr. Vértiz No. 464, col. Buenos Aires cp. 06780

Gustavo A. Madero

C.S.T-III Dr. Manuel Cárdenas de la Vega: Calle 5 de Febrero entre José María Bocanegra y Abasolo No.12, col. Martín Carrera cp. 07070

Iztapalapa

C.S.T-III Dr. Rafael Carrillo: Guadalupe Victoria No. 32, Barrio San Lucas cp. 09000. Tel. 55-50381700 ext. 6911

Magdalena Contreras

T-I Héroes de Padierna: Oaxaca 20, esq. Veracruz, col. Héroes de Padierna cp. 10700. Tel. 55-51356994

Miguel Hidalgo

C.S.T-III México-España: Lago Iseo S/N Col. Anáhuac, Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México, CDMX.

Milpa Alta

C.S.T-III San Pablo Ozotepec: Calle Matamoros Rojo Gómez S/N, Pueblo San Pablo Oztotepec Milpa Alta Ciudad de México 12400

Tláhuac

T-III Miguel Hidalgo: Fidelio S/N esq. Deodato, col. Miguel Hidalgo cp. 13200. Tel. 55-50381700 ext. 7551

Tlalpan

T-II San Andrés Totoltepec: Av. Camino Real al Ajusco S/N esq. 3ra Cda de Tlaquexpa, col. Pueblo San Andrés Totoltepec Cp. 14400.

Venustiano Carranza

T-III Beatriz Velasco de Alemán: Av. Ing. Eduardo Molina S/n, esq. Peluqueros, col. Michoacana cp. 15300. Tel. 55- 50381700 ext. 7720

Xochimilco

T-II Santa Cruz Acalpixca: Ahualapa S/N entre calle San Vicente y Pino, col. Pueblo Santa Cruz Acalpixca cp. 16500

T-I San Andrés Ahuayucan: Av. Benito Juárez No.3 entre San Pablo y Morelos (planta alta del edificio), col. San Andrés Ahuayucan cp. 16810

Horarios y días de atención para aplicarse la vacuna contra el sarampión en CDMX

Especialistas señalan que mantener una alta cobertura de vacunación es fundamental para evitar brotes y proteger a las personas más vulnerables. Por lo que puedes acudir en los siguientes horarios y díaS:

Lunes a viernes de 8:00 AM a 8:00 PM

Sin embargo, para que puedas revisar la información oficial, entra a la página oficial de la Secretaría de Salud que te permitirá consultar todas las unidades disponibles en la ciudad. La recomendación es no dejar pasar la oportunidad y acudir cuanto antes a uno de los puntos disponibles.

