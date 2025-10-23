México lidera en América por muertes y contagios de sarampión en 2025, alerta la OPS

México lleva 23 muertes y más de cinco mil casos de sarampión, siendo Chihuahua el estado con más casos / Irina Starikova

Con 23 muertes y 5 mil 23 casos confirmados de sarampión en México, el país se convirtió en el que presenta más muertes y contagios por esta enfermedad en América durante 2025, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mientras que Canadá solo registra un deceso en los últimos seis meses.

Alerta OPS de incremento de casos de sarampión en México

¿Qué países concentran los contagios de sarampión en América?

La Organización Panamericana de la Salud informa que Canadá, México y Estados Unidos concentran el 96 por ciento de la carga regional del sarampión este año, pero es México quien lidera en número de fallecimientos y contagios activos.

También se han detectado casos en Bolivia, Brasil, Argentina, Belice, Paraguay, Perú y Costa Rica, aunque con cifras mucho menores.

La OPS advierte que el repunte de esta enfermedad en nuestro país es por falta de vacunación.

“El sarampión es totalmente prevenible mediante la vacuna, pero la falta de cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes” — Daniel Salas, gerente del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

La falta de vacunación contra el sarampión es la principal causa del rebrote de la enfermedad

¿Qué estados concentran los casos de sarampión en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, hasta el 21 de octubre se han registrado 23 muertes y 5 mil 23 casos confirmados de sarampión en el país, mientras que el estado de Chihuahua concentra la mayoría de los contagios con 4 mil 402.

El brote afecta a 25 estados y 125 municipios del país, lo que evidencia una propagación nacional del virus. La mayoría de los casos se presenta en niños de 0 a 4 años, mientras que la distribución por sexo es casi equitativa: 48.6% hombres y 51.4% mujeres.

