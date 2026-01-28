¿Sarampión en la UNAM? Esto es lo que sabemos

Se encuentra en revisión el primer caso detectado de sarampión en la Facultad de Medicina de la UNAM.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, identificó un caso sarampión en el grupo 2216, por lo que actualmente se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.

Desde el inicio del brote de sarampión en México, y de manera previa durante todo el año 2025, la Facultad de Medicina ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

La Facultad de Medicina de la UNAM mantiene constante monitoreo de su comunidad a fin de detectar e inhibir el contagio por el presunto caso de sarampión. Ampliar

TE PUEDE INTERESAR: Brote de sarampión en México: Secretaría de Salud confirma 7 mil 168 casos y 24 muertes por falta de vacunación

¿Qué seguimiento se dará al caso sospechoso?

Mediante un comunicado, la dependencia universitaria informó que el Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el fin de establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes, conforme a los lineamientos vigentes.

TE PUEDE INTERESAR: Vacunación contra el sarampión en CDMX: lista de sedes y horarios para aplicártela

¿Qué acciones realizará el IMSS en la Facultad de Medicina?

Como medida adicional de vigilancia epidemiológica, se informa que personal sanitario del IMSS acudirá nuevamente a las instalaciones de la Facultad hoy 28 de enero de 2026, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y de orientación sanitaria.

Se recomienda a toda la comunidad universitaria:

Vigilar estrechamente la aparición de síntomas compatibles con sarampión (fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza).

Mantener adecuadamente ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios.

Informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio.

La Facultad de Medicina continuará dando seguimiento puntual a esta situación y mantendrá informada a su comunidad, reiterando su compromiso con la protección de la salud colectiva y el bienestar de todas y todos.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información