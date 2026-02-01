Arranca nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión; faltaron más de 100 legisladores

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2026.- Sesión de Congreso General con la que iniciará el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura. Inicia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Este domingo arrancó el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, con la asistencia de 419 de los 500 diputados y 78 de los 128 senadores, o sea más de cien legisladores no asistieron a la sesión inaugural, que se llevó a cabo en el recinto de San Lázaro.

De hecho, la sesión de Congreso General duró menos de 15 minutos y después realizaron la primera sesión ordinaria, la cual duró menos de diez minutos, pues solo acordaron realizar este lunes una sesión solemne con motivo del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

El periodo de sesiones que empezó este domingo culmina el 30 de abril.

¿Cuál será la agenda del nuevo periodo legislativo?

Por lo pronto, los diputados federales arrancan sus trabajos con una abultada agenda legislativa por desahogar pues hay 3 mil 490 iniciativas que se han presentado y que se encuentran en comisiones; además de las reformas para reducir la semana laboral a 40 horas, una posible reforma electoral y en materia de justicia para crear la figura de jueces sin rostro, entre otras.

¿Qué homenajes se realizaron durante la sesión de instalación?

Durante la sesión de instalación, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria del senador del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez, quien murió este sábado.

También guardaron otro minuto de silencio en memoria de María Eugenia Delgado y su hija Sheila, familiares del titular de la SEP, Mario Delgado, asesinadas este fin de semana en Colima.

El coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa, desde su curul, solicitó el uso de la palabra para pedir un minuto de silencio en memoria del ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, quien falleció el pasado 30 de diciembre en un hospital de Houston, Texas.

Los legisladores de todas las bancadas se pusieron de pie para guardar el minuto de silencio.

