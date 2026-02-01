Congreso de la CDMX rinde homenaje a familiares de Mario Delgado tras “crimen atroz” en Colima

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2026.- La Mesa Directiva del Congreso de la capital encabezó la ceremonia de instalación que da inicio a un nuevo período ordinario de sesiones. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Con 39 diputadas y diputados, presentes, se dio apertura al segundo periodo ordinario en el Congreso de la Ciudad de México donde el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista, realizó la apertura de trabajos del segundo año de la tercera legislatura con sólo tres puntos en el orden del día.

¿Por qué se realizó un minuto de silencio en el Congreso capitalino?

En su mensaje, llamó a los legisladores a guardar un minuto de silencio por el asesinato de María Eugenia Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado, tía y prima, respectivamente, del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

“Quiero externar nuestras más sinceras condolencias y pesar por la muerte de María Eugenia Delgado y Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública, el maestro Mario Delgado Carrillo y nuestro compañero, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo a quienes acompañamos en esta irreparable pérdida, condenamos de manera firme este crimen atroz por lo que desde el Congreso, seguiremos expresando nuestro rechazo y condena a cualquier forma de violencia, confiamos plenamente en la eficacia y eficiencia de las autoridades para poder esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, siempre garantizando que los actos como este no queden impunes, sólo así se honra la memoria de víctimas y se reafirma el compromiso con la vida, la legalidad y la paz”.

¿Qué otros temas se abordaron al inicio del periodo ordinario?

En una sesión de menos de diez minutos, también se unió a la pena de la familia y seres queridos del Gustavo Sánchez Vázquez, militante del Partido Acción Nacional, fallecido tras su lucha contra un padecimiento del cual dijo “dejó un ejemplo claro de servicio y entrega a la patria”.

Así mismo anunció la llegada del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 de la Fiscalía General de Justicia de la capital e instruyó enlistarlo en el orden del día para la discusión el jueves 5 de febrero, después de la sesión solemne que se llevará a cabo por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana.

