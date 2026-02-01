Adán Augusto López deja la bancada de Morena en el Senado

El senador Adán Augusto López Hernández anunció su decisión de retirarse de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con el objetivo de concentrarse en trabajo territorial y de organización política rumbo a la elección de 2027, sin solicitar licencia a su cargo legislativo.

Durante un mensaje ante medios de comunicación y sus compañeros de bancada, López Hernández afirmó que su ciclo al frente de la coordinación se cumplió tras lograr la construcción de una mayoría calificada, consolidar el llamado “Plan C” y mantener un grupo parlamentario unido y fortalecido, en alianza con el PT y el Partido Verde Ecologista de México.

“Como político profesional, al que le gusta asumir retos, considero que las tareas que teníamos encomendadas están cumplidas: construir una mayoría calificada, consolidar el Plan C y tener un grupo parlamentario unido”, expresó.

En ese sentido, explicó que ahora recorrerá el país para fortalecer a Morena de cara a los comicios de 2027, con énfasis en las entidades con mayor padrón electoral, con el objetivo de ganar la mayoría de las gubernaturas en disputa y conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado.

Tras su decisión, el grupo parlamentario de Morena designó por unanimidad al senador Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador, cargo que conlleva también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.