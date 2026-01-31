Asesinan en Colima a tía y prima de Mario Delgado, titular de la SEP

La violencia en Colima alcanzó el círculo familiar del gabinete federal.

Una agresión armada en Colima, dejó como saldo la muerte de dos mujeres identificadas como familiares directos de Mario Delgado Carrillo, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las víctimas fueron señaladas como tía y prima del funcionario, información que fue confirmada por el diputado federal del PVEM, Felipe Miguel Delgado Carrillo.

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo confirmó la noticia

¿Qué ocurrió?

Todo ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego, y luego trascendió que sujetos armados ingresaron al domicilio, ubicado en la colonia Placetas, y dispararon en repetidas ocasiones contra las dos mujeres.

Durante una transmisión en vivo de un medio local, Felipe Miguel expuso que su tía, María Eugenia Delgado, se dedicaba a la venta de comida en su domicilio, y que ya había levantado reportes debido a que personas que son “drogadictas” brincaban a la azotea de su casa.

“La esquina era conocida como picadero, es una vivienda abandonada. Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos en su viaje se brincaba a la azotea de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades, pero nada”.

María Eugenia Delgado, tía de Mario Delgado

¿Qué se sabe de la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento no hay un comunicado por parte de las autoridades, ni por parte de Mario Delgado Carrillo.

