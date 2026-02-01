Morena ajusta liderazgos en el Senado: Ricardo Monreal y Dolores Padierna dividen opiniones sobre Adán Augusto López

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un reconocimiento al coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, quien hoy dejó dicha coordinación.

El zacatecano dio la bienvenida al senador poblano, Ignacio Mier, quien suplirá a Adán Augusto López en el liderazgo de los morenistas en la Cámara Alta.

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2026.- Adán Augusto López anunció su renuncia a la coordinación de los senadores de Morena, esto en el marco de la Reunión Plenaria de Morena, que se lleva a cabo en la Vieja Casona Xicoténcatl. Su lugar será ocupado por Ignacio Mier. FOTO: SENADO/CUARTOCURO.COM Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto López deja la bancada de Morena en el Senado

¿Qué mensaje emitió Monreal tras el relevo en el Senado?

En redes sociales, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, redactó:

“Reconozco la labor y trayectoria del senador Adán Augusto López, con quien dialogamos exitosamente durante la actual Legislatura. Asimismo, le deseo éxito al senador Ignacio Mier, que asume la coordinación de la bancada de MORENA. Seguiremos trabajando en conjunto para apoyar las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum”.





ESTO TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Morena afinan agenda y menú para su reunión plenaria del sábado

¿Cómo fue valorado el cambio por la bancada en San Lázaro?

Por su parte, la vicecoordinadora morenista en San Lázaro, Dolores Padierna, consideró que el relevo en Morena en la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado era ya un cambio anunciado y obligado.

Además, también dio la bienvenida a Ignacio Mier como nuevo líder morenista en la Cámara Alta.

“Yo creo que era un cambio anunciado, un cambio obligado, me alegra que haya sido mediante la renuncia del propio senador y que diga que él va a seguir trabajando. A nosotros nos interesa la unidad y finalmente estamos con un compañero al frente que es Ignacio Mier, lo conocemos muy bien, es de dialogo y consensos y creo que nos va a ir bien”.

Síguenos en Google News y encuentra más información