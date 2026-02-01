Oposición reacciona a renuncia de Adán Augusto; PRI señala falta de interlocución y PAN pide regrese el respeto y diálogo al Senado

Diversas reacciones en favor y en contra, generó la renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de los senadores de Morena, durante la sesión de apertura del nuevo periodo de sesiones en el Congreso federal.

¿Cuáles fueron los motivos señalados por la dirigencia del PRI?

Para el senador del PRI, Alejandro Moreno, la dimisión del político tabasqueño se debió a que ya no era un interlocutor válido para la oposición en la Cámara Alta, luego del escándalo por sus vínculos con el crimen organizado.

“Yo creo que confirma lo que sucede, hay una gran división, hay poca coordinación y con lo que yo he venido señalando que hay visos claros de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación.

Aquí lo que se tiene que hacer es investigar a los narcos políticos de Morena, y creo que ya no era interlocutor con ningún actor político, principalmente de la oposición, no lo era.

Yo no tengo una bola de cristal, pero van a pasar muchas cosas en este país en las próximas semanas, creo que es el inicio de muchísimos cambios, de aprietes de tuercas”.

¿Qué espera el grupo parlamentario del PAN tras este cambio?

Y quien reaccionó también a la salida de Adán Augusto fue la panista Kenia López Rabadán, quien dijo confiar que con la llegada de Ignacio Mier, el respeto y la pluralidad política regresen al Senado.

“Entiendo que será el senador Nacho Mier que llevará la nueva encomienda, ojalá y la pluralidad regrese al Senado, ojalá regrese el respeto a todos los partidos, espero que el senado vuelva a ser un espacio de diálogo y respeto, de reconocimiento del otro y sobre todo de parlamento. Entiendo que el senador Nacho Mier tiene formas muy positivas de construcción, ojalá y eso ayude al Senado”.

