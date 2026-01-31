Fallece Gustavo Sánchez Vázquez a los 62 años tras complicaciones de salud

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) confirmó el fallecimiento senador PAN Gustavo Sánchez Vázquez, quien perdió la vida a los 62 años de edad tras enfrentar complicaciones de salud.

El legislador, representante del estado de Baja California, se encontraba recibiendo atención médica en un hospital de la Ciudad de México.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestro Senador Gustavo Sánchez Vásquez. 🕊️



Su vida fue testimonio de compromiso, congruencia y vocación en el servicio a México.



Su legado permanecerá en la defensa de nuestra Patria, la Familia y la Libertad. pic.twitter.com/sJNqsErSIC — Acción Nacional (@AccionNacional) January 31, 2026

¿Cuál fue la trayectoria política del senador?

La trayectoria de Sánchez Vázquez destacó por su participación activa en la política. En Baja California se desempeñó como diputado local de 2013 a 2016, y presidente municipal de Mexicali del 2016 al 2019.

Llegó al Senado de la República el 1 de septiembre de 2024, por la vía de primera minoría.

Con profunda tristeza despedimos al Senador y entrañable amigo Gustavo Sánchez.

Un hombre íntegro, generoso y congruente, al que muchos admiramos y quisimos.

Su voz, su compromiso y su ejemplo permanecen.

Abrazo solidario a su familia y seres queridos. 🕊️ pic.twitter.com/EwIDNzXe1T — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 31, 2026

¿Qué establece el protocolo tras el fallecimiento de un legislador?

Tras confirmarse la noticia, diversas figuras políticas y compañeros de bancada expresaron sus condolencias a la familia del legislador.

De acuerdo con los protocolos parlamentarios, el escaño que deja vacante Sánchez Vázquez será ocupado por su suplente, José Máximo García López, quien deberá rendir protesta ante el Pleno para dar continuidad a las labores legislativas.

