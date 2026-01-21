Credencial de salud será identificación oficial y tendrá versión física y digital: Eduardo Clark

En entrevista con Gabriela Warkentin, el subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, Eduardo Clark, informó que la credencial de salud servirá como identificación oficial, será tanto física como digital, y permitirá que las personas conozcan a qué dependencia del sector salud tienen acceso y en qué lugar pueden recibir atención.

Clark explicó que el objetivo no es únicamente consolidar el IMSS Bienestar, sino fortalecer el intercambio de servicios entre las distintas instituciones del sector salud, de manera que se pueda utilizar infraestructura compartida para atender a la población y ampliar la red de atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Traslado de reos a EU revelará nexos de políticos y empresarios con el narco: Eduardo Guerrero

¿Cómo funcionará la credencial de salud física y digital?

“Te vamos a dar un plástico, una credencial que además va a funcionar como una credencial, una identificación oficial tanto para gobierno como para privados. Es lo que estamos trabajando en las leyes y legislación secundaria para que sea útil también en el sector salud. Y vas a tener una versión en tu aplicación que vas a poder utilizar y que si pierdes la física pues siempre tienes la digital que más actualiza”.

El subsecretario señaló que este proyecto forma parte del proceso de digitalización que impulsa el Gobierno, y que la tarjeta será la columna vertebral de un expediente médico electrónico nacional, con información que podrá ser consultada en cualquier dependencia pública e incluso en el sector privado.

¿Cómo funcionará la credencialización del Servicio Universal de Salud?



Comenzará el "2 de marzo con cerca de 8500 módulos a nivel nacional de registro a esta credencial (...) será muy similar al proceso de las tarjetas de la pensión del adulto mayor. Cada día de la semana está… pic.twitter.com/dAcmSfYX09 — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 21, 2026

¿Cuándo inicia el trámite y qué requisitos tendrá?

Eduardo Clark dio a conocer que el 2 de marzo iniciará el trámite de credencialización, con la instalación de alrededor de 8 mil 500 módulos a nivel nacional. El proceso será similar al de la pensión para adultos mayores, con un calendario en el que cada día de la semana se asignará una letra del apellido.

Para realizar el registro será necesario presentar comprobante de domicilio e identificación oficial; se tomará una fotografía y las huellas dactilares, y posteriormente se citará a la persona en un plazo de cuatro a seis semanas para la recolección del plástico.

¿De qué va la credencialización del Servicio Universal de Salud? Además, el #Sarampión descontrolado en México.#AlAire 🎙️ @EduardoClark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME https://t.co/TdjrwDYvxy — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 21, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información