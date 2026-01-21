Traslado de reos a EU revelará nexos de políticos y empresarios con el narco: Eduardo Guerrero

En entrevista con Gabriela Warkentin, el director de Lantia Intelligence dijo que el traslado de reos del crimen organizado a Estados Unidos va a generar información muy extensa sobre cómo operan muchas redes criminales en México, cómo están conectadas con organizaciones delictivas y lo más grave es que se ventilarán nombres de autoridades federales o locales, empresarios, políticos, bancos o empresas fachada que colaboran con el crimen organizado.

Guerrero señaló que todos los reos tienen desde hace tiempo solicitudes de traslado o extradición; Estados Unidos lo que está haciendo es un mapa de las redes criminales, ellos administran esa información y pueden actuar en el momento que lo decidan, ya sea mañana o en cinco años, dar a conocer la información de manera pública para hacer nuevos arrestos o llevar a cabo operaciones en algunas regiones.

¿Qué información pueden aportar los reos trasladados a Estados Unidos?

“No me extrañaría nada que pudiéramos tener ahora estos casos de acusaciones, también de políticos, mucho político local, obviamente, muchos funcionarios de aduanas, funcionarios de policías estatales, incluso funcionarios judiciales o de reclusorios de los estados que podrían ser afectados por lo que digan estas personas”. — Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence

El director de Lantia Intelligence dio a conocer que fueron enviados capos de alto nivel de distintas organizaciones alrededor del país, de regiones más afectadas como integrantes de la organización Beltrán Leyva, del noreste del país asociados con grupos que operan en Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que opera también en el centro y sur del país.

¿Qué implica la colaboración entre México y Estados Unidos?

Guerrero mencionó que es positivo que exista colaboración entre México y Estados Unidos y que estén dispuestos a recibir a esa cantidad de capos, ya que tiene costos elevados; sin embargo, expresó su preocupación por que los traslados reflejan una gran incapacidad de las instituciones de inteligencia, carcelarias y judiciales mexicanas. Señaló que no existe una reacción clara para mejorar estas áreas, hay recortes presupuestales para la Secretaría de Seguridad este año, no se fortalece el sistema carcelario ni el judicial y advirtió que “nos estamos volviendo muy dependientes de Estados Unidos”.

