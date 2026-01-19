Credencial Única de Salud 2026: Así podrás atenderte en el IMSS o ISSSTE sin importar derechohabiencia

La Credencial Única de Salud permitirá que derechohabientes del IMSS e ISSSTE compartan servicios médicos en 2026 sin importar su afiliación.

La Secretaría de Salud anunció cambios en el funcionamiento de los servicios médicos en el país a través del plan “Servicio Universal de Salud”, presentado por el secretario David Kershenobich, el cual busca que el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar operen de manera integrada implementando la Credencial Única de Salud en 2026.

Aunque todavía se está trabajando en los detalles, el objetivo es que ir a una consulta sea más sencillo y que no te rechacen en una clínica solo porque no eres derechohabiente de esa institución específica.

¿Qué es la Credencial Única de Salud?

Es una tarjeta que servirá para identificarte en cualquier hospital público. Con esta credencial, tus datos podrán pasar de una institución a otra sin tanto papeleo.

El Sistema Universal de Salud busca incluir:

Tu credencial de salud como una sola identificación para todos los servicios médicos.

Expediente digital que cualquier médico (sea del IMSS o ISSSTE) pueda ver tu historial de salud en su computadora.

Receta electrónica.

¿Cómo obtener la Credencial Única de Salud en 2026?

Si eres de los derechohabientes que ya se preguntan cuándo podrán obtenerla, la Secretaría de Salud aún no ha establecido una fecha oficial ni un método de entrega definido.

Actualmente, el programa se encuentra en etapa de diseño y las autoridades no han detallado si los ciudadanos deberán realizar un registro o si la credencial será entregada automáticamente a quienes ya cuentan con seguridad social, aunque se espera que puedan compartir más información en los próximos días.

¿Cómo podré usarla si soy del IMSS o ISSSTE?

Según confirmó la presidencia, el sistema está diseñado para que la afiliación ya no sea una “barrera”. Por ejemplo, si tú eres del ISSSTE pero te queda más cerca una clínica del IMSS, podrías ir ahí. O si eres del IMSS-Bienestar, podrías recibir atención en el ISSSTE. La idea es que las instituciones se presten los servicios entre ellas para que tú recibas la atención más rápida.