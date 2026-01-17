Anuncia Sheinbaum credencial de la salud que permitirá atención en cualquier clínica u hospital del sistema de Salud

Entre febrero y marzo comenzará un sistema de credencialización de salud para las y los mexicanos que contendrá el expediente clínico, compartió la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que entre febrero y marzo comenzará un sistema de credencial de salud para que las y los mexicanos sepan a qué clínica o centro de salud les corresponde acudir, además de que en ella se concentrará su expediente clínico.

Durante la reinauguración del Hospital Zaragoza, ubicado en la alcaldía Iztapalapa y afectado por el sismo de 2017, la mandataria explicó que con este mecanismo los pacientes podrán atenderse en el hospital o centro de salud más cercano, ya que la información médica será compartida entre los distintos niveles de atención del sistema público.

Inauguración del Hospital General "Ignacio Zaragoza" del IMSS. Iztapalapa, Ciudad de México https://t.co/u0ljqUZMpr — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 17, 2026

¿Cómo funcionará la credencial de salud?

Sheinbaum detalló que la credencial de salud permitirá que los datos clínicos estén disponibles en cualquier unidad médica pública, lo que facilitará la atención oportuna y evitará traslados innecesarios, fortaleciendo la coordinación entre clínicas, hospitales generales y de alta especialidad.

¿Qué avances se han logrado en el sector Salud?

La presidenta afirmó que cada año se avanza en el reforzamiento de la estructura del sector Salud en México. Refirió que, de acuerdo con el director del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, “el año pasado 25 mil especialistas se incorporaron al sector salud en todo el país”. Asimismo, señaló que durante el mismo periodo se inauguraron cerca de 200 quirófanos.

¿Cómo ha crecido la infraestructura hospitalaria?

Sheinbaum destacó que actualmente se construyen nuevos hospitales y comparó el crecimiento de camas hospitalarias: durante 40 años solo se activaron 30 mil camas en el país; de 1982 a 2018 fueron apenas 4 mil camas, mientras que “ahora en 12 años son 10 mil camas, es decir, más del doble del periodo neoliberal”.

La mandataria aseguró que en este año continuará el crecimiento del sistema de Salud en beneficio de millones de mexicanos, al tiempo que criticó que durante décadas se buscara que la atención especializada fuera predominantemente privada.

Por la mañana, Sheinbaum informó en redes sociales sobre su reunión con economistas en Palacio Nacional, donde dijo que conversaron sobre “el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”.