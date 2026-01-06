Venezuela vive en zozobra tras incursión de Estados Unidos, afirma periodista

La crisis en Venezuela mantiene a la población en zozobra tras la incursión de Estados Unidos y la extracción de Nicolás Maduro / Getty Images

Los venezolanos tenemos un entrenamiento de 16 años desde que arrancó el gobierno de Hugo Chávez, hemos estado en una tensión permanente, lo más impensable era la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, por eso vivimos en zozobra, compartió la periodista Patricia Rodríguez, quien señaló que “el trato que tiene Trump con Corina es que el Premio Nobel no lo recibió él”.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro se declara inocente y prisionero de guerra

¿Cómo se vivieron las horas posteriores a la incursión?

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la periodista venezolana detalló cómo transcurrieron los hechos en su país durante la incursión de Estados Unidos en la que extrajo a Nicolás Maduro.

Detalló que fueron despertados por un estruendo cerca de las dos de la madrugada que se sintió en todo Caracas y al día siguiente quienes pudieron hacerlo se llenaron de provisiones dejando atrás la poca paz que había dejado la Navidad.

“Amanecemos con democracia, pero al paso de las horas nos dimos cuenta de que la situación tenía otro rumbo, ya se había escogido a la persona que sustituiría a Maduro”.

TE PUEDE INTERESAR: Terror permanente en Venezuela: denuncian persecución extrema bajo el nuevo régimen

¿Qué papel juega la oposición y el chavismo hoy?

El desconcierto mayor, más allá del tema del petróleo o más allá de la administración y la prosperidad, fue la descalificación de Trump a María Corina Machado. “Dice que no representa al país, cuando se determinó que las elecciones se ganaron y se consiguieron las actas”.

Por ello aseguró la periodista que “el trato que tiene con Corina es que el premio no lo recibió él”, en tanto María Corina, dijo “está haciendo lo que le dicen sus asesores, como todo venezolano tiene un ejercicio permanente de la política, pero lo que no le puedes quitar es que es líder de la oposición y que el país la considera la más respetable en estos momentos”.

Señaló que “el chavismo ha sido una máquina destructora, generando pobreza y eliminando la participación, pues reconoció que “la mayoría de la disidencia, periodistas y derechos humanos están afuera”. Y reconoció que la protesta más importante contra el chavismo, fue el voto; sin embargo, ante la situación, reconoció que “Trump llegará a Venezuela y su equipo liderado por Marco Rubio a trabajar el tema del petróleo”.

TE PUEDE INTERESAR: Delcy Rodríguez llama a Trump al “trabajo conjunto”