Trump comparte foto oficial de Nicolás Maduro capturado y esposado a bordo del USS Iwo Jima

Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el 2 de enero del 2026. Truth Social/Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado 3 de enero del 2026 en su red social Truth Social una fotografía que, según afirmó, muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado y bajo custodia de tropas estadounidenses.

En la fotografía compartida por Trump, se observa a un hombre identificado como Nicolás Maduro vistiendo un conjunto gris, con los ojos vendados, esposado y sosteniendo una botella de agua.

El mandatario estadounidense acompañó la imagen con un mensaje en el que aseguró que el líder venezolano se encuentra detenido y siendo trasladado a bordo del buque militar estadounidense USS Iwo Jima, aunque no presentó documentos oficiales que respalden dicha afirmación.

Ampliar

Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte del Departamento de Defensa, la Casa Blanca o autoridades venezolanas que verifiquen la autenticidad de la imagen ni la situación legal del presidente venezolano. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial que confirme un operativo de captura.

La publicación ha provocado una fuerte reacción en redes sociales y medios internacionales, en medio de un contexto de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcado por reportes de ataques a instalaciones militares venezolanas y restricciones aéreas en la región.