Discurso de Sheinbaum perfila narrativa oficial rumbo a la elección de 2027

Arropada por su gabinete e incluso ministros de la SCJN, la Presidenta dio "el discurso más duro de la 4T contra EE.UU., incluso más que los de López Obrador".

El discurso de Sheinbaum pronunciado este fin de semana pronunciado este fin de semana abre la ruta narrativa que seguirá el oficialismo rumbo a las elecciones de 2027, consideró el profesor-investigador del CIDE, Carlos Pérez Ricart.

Con el discurso de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum “se abre el marco narrativo de lo que será la posición de Claudia Sheinbaum y del oficialismo respecto a la elección del 2027”, consideró el profesor-investigador del CIDE, Carlos Pérez Ricart, quien reconoció la narrativa como el discurso más duro de la 4T ante Estados Unidos, que “encuentra espacios de intervención en México”.

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📌“En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ampliaron las bahías, los callejones por donde circula la gente; se mejoró su piso y se incrementó el personal de seguridad, tanto en T1 como en T2. Desafortunadamente, el espacio ya hacia la salida de las bahías ya no… pic.twitter.com/lugb3MWeV9 — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 1, 2026

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, el investigador del CIDE, dijo que con la narrativa de ayer en el Monumento a la Revolución, de la mandataria “Se abre la elección del año que viene, mientras la oposición tomará la bandera del narco gobierno o de la crítica a la comisión criminal estatal, la respuesta de la 4T, de la presidenta será esta, la defensa de la autonomía”.

“ El de ayer estoy seguro es el discurso más duro frente a Estados Unidos de la 4T, incluyendo los del presidente López Obrador, es el discurso más potente contra el injerencismo extranjero en los últimos 7 años, va más allá en el fondo y forma. Es nuevo este registro para Claudia Sheinbaum un discurso que va de menos a más”.

Alabó la “claridad de la presidenta ante el momento en Estados Unidos y afirmó “me gustó en parte la dureza de la presidenta frente a Washington”, contra “la presión para debilitar y extraer más recursos de México de parte de Trump, pero de también de otros ideologizados que buscan el México debilitado”.

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Relación con Estados Unidos y exigencia de justicia

No obstante dijo, dejó de lado una exigencia “igual de relevante y es la exigencia de justicia”:

“Me gustaría que con la misma fortaleza con la que la Presidenta señala la intervención, fuera también capaz de reconocer que este gobierno por ningún motivo va a hacerse de la vista gorda o va a intentar ganar tiempo frente a lo que sucede en Sinaloa otras partes de la República”.

La Presidenta, dijo Pérez Ricart:

Tiene que hacer entender a Morena que si no se tiene la casa limpia y en paz la intervención será mucho más dura”. —

Estados Unidos, dijo, “actúa en los espacios de impunidad que se abren en México, si no tenemos la casa limpia en México, se habilitan los espacios de intervencionismo”.

“La reforma judicial no ha hecho mejora a su sistema y ecosistema, si no lo entiende el núcleo duro de la 4T no ha entendido nada”.

El investigador señaló que le pareció extraño que en su discurso de esta mañana Sheinbaum “proteja a Trump. Ayer le habló a las bases hoy al gobierno de Estados Unidos y está bien, es necesario para hacer política”.

Sobre las bases de la 4T, dijo “la gente está comprometida, es impresionante la capacidad de la 4T para convocar a colectivos o gente cercana a legisladores, pero también mucha gente de buena voluntad que le grita no estás sola Presidenta”.

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