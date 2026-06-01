Me alarmó el mensaje de la Presidenta, si alguien se alió con crimen que lo metan a la cárcel: Damián Zepeda

“A mí me alarmó el mensaje de la Presidenta”, aseguró el exsenador panista, Damián Zepeda quien cuestiona si el mensaje fue “el llamado al país a defender a narco gobiernos”.

El exsenador panista Damián Zepeda calificó como histórica la acusación realizada por Estados Unidos contra un gobernador en funciones y aseguró que este tema ha generado preocupación dentro del Gobierno.

“Histórica la acusación de Estados Unidos a un gobernador en activo de representar un narco gobierno; esa acusación es el centro de todo y ha tenido al gobierno muy desesperado, así lo veo y lo ratifico ayer con el mensaje de la presidenta”, afirmó el exsenador del PAN Damián Zepeda, quien criticó que en el evento de apoyo a la gobernadora de Chihuahua hayan traído de un pasado con señalamientos al expresidente Felipe Calderón.

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Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox reaparecen en evento del PAN en defensa de Maru Campos.



“Creo que, de cara al ciudadano, a mí me parece que, adicionalmente al menos, tendríamos que mostrar las caras que nos van a representar de cara al futuro (…) no sé si es lo… pic.twitter.com/dG73U5icCh — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 1, 2026

Cuestiona postura del Gobierno ante acusaciones

“A mí me alarmó el mensaje de la presidenta”, aseguró el ex senador panista, en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin en donde cuestionó si el mensaje de la presidenta fue “el llamado al país a defender a narco gobiernos” por lo que sentenció:

si alguien cometió delitos y se alió al crimen que lo metan a la cárcel”. —

Señaló que en el Gobierno “han buscado distractores y el principal es Chihuahua” con un caso que dijo debe ser investigado, pero no “agarrar el tema y darle el trato igualitario al tema de Sinaloa… Morena está tendiendo un manto de impunidad”.

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Debate sobre el PAN y figuras del pasado

Sobre el evento de apoyo a Maru Campos en donde el expresidente Felipe Calderón estuvo presente, el panista señaló que “el PAN tiene que hacer un planteamiento de presente y futuro y no de pasado, en el evento organizado a nivel local decidieron darle centralidad a cada personaje, están en su derecho de hacerlo, pero de cara al ciudadano, adicionalmente tendríamos que mostrar las caras que nos van a representar a futuro y evitar regresar al centro del debate a aquello que te ha señalado como partido”.

Sin mencionar el nombre del exsecretario de Seguridad federal, del sexenio de Felipe Calderón, Damián Zepeda recomendó “deslindarte de ese individuo”.

Asimismo, reiteró que cualquier señalamiento relacionado con el crimen organizado debe ser investigado por las autoridades competentes y que quienes hayan cometido delitos deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

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