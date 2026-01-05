Maduro se declara inocente y prisionero de guerra

Inocente se declara Maduro Respetuoso, pero confrontativo, Nicolás Maduro se dirigió en la audiencia inicial en Nueva York, en donde apelará por inmunidad política.ante el juez Hellerstein.

Entre manifestaciones de apoyo y repudio, Nicolás Maduro fue presentado en la audiencia que duró aproximadamente 40 minutos, junto con su esposa ambos ataviados con las prendas correspondientes a los criminales, Maduro se mostró con la cabeza en alto, saludando a todo el mundo y deseando feliz año nuevo a todos los presentes, detalló el periodista y colaborador de W Radio, Arturo Ángel

ELECTRIZANTE AUDIENCIA DE NICOLÁS MADURO EN MANHATTAN.



Maduro no solo se declaró no culpable. Dijo: "Soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por EE UU y soy PRISIONERO DE GUERRA"



"¡Vas a pagar por todo!" Le gritó alguien del público.



Entre público, agentes de la DEA y periodistas, Maduro se declaró “inocente y prisionero de guerra” cuando el juez Hellerstein de 92 años le pidió identificarse, el depuesto mandatario, éste se dijo “secuestrado por una intervención militar estadounidense, me quiero acoger al derecho”.

Durante toda la audiencia, señala Arturo, Maduro “mantuvo un tono respetuoso, pero confrortativo”, afirmando en reiteradas ocasiones:

Soy presidente, me secuestraron en mi casa en Caracas”. —

Nicolás Maduro, tiene inmunidad, por lo que su defensa presentará una apelación, por tanto, al igual que su esposa Cilia Flores se declaró inocente.

“Yo también soy un hombre de Dios y también fui secuestrado”. Aclaró ante la protesta de uno de los presentes en un ánimo totalmente caldeado.

Por su parte, la defensa de Cilia Flores solicitó una revisión médica argumentando una lesión en la costilla y bajo el ojo derecho, lo que podría ser expuesto como abuso de autoridad, pero que la autoridad estadounidense ha señalado como resultado del riesgo de fuga.

