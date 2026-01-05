Delcy Rodríguez llama a Trump al “trabajo conjunto”

Quien hasta hace poco fuera la vicepresidenta de Maduro, hoy como la dirigente de Venezuela, habló de la necesidad de dejar atrás la confrontación y apostar por la cooperación. Enfatizando que su país quiere relaciones basadas en el respeto, sin amenazas ni presiones, y que el camino correcto siempre es el entendimiento entre gobiernos, no el conflicto.

La declaración llega poco después de que Nicolás Maduro fuera capturado, trasladado a EUA y acusado de un sin fin de cargos, un hecho que ha cambiado por completo el panorama político del país sudamericano. Desde entonces, Venezuela atraviesa un periodo de tensiones internas y una fuerte atención internacional puesta sobre lo que ocurrirá a continuación.

Aseguró que su gobierno está dispuesto a hablar “cara a cara” con Estados Unidos y a encontrar puntos en común que permitan estabilidad, paz y una salida política a la crisis que vive el país.

Sin embargo, la relación con Estados Unidos sigue siendo compleja. En días recientes, Trump ha lanzado mensajes duros hacia Venezuela, advirtiendo que cualquier acercamiento estará condicionado a cambios profundos, especialmente en temas políticos y económicos. Hasta ahora, no ha respondido de manera directa a la invitación de la actual presidenta.

Pero mientras tanto la población venezolana se divide entre los que les genera esperanza las palabras de diálogo, y los que afirman que solo se trata de una continuación del Chavismo temiendo que no hayan cambios reales en la que independientemente de lo que sea, el futuro del país aún está por definirse.