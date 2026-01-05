Terror permanente en Venezuela: denuncian persecución extrema bajo el nuevo régimen

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Yuri Valecillo, reportero gráfico y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa en Venezuela, habló sobre el panorama tras el reciente decreto de Estado de Conmoción Exterior y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta sustituta.

¿Cómo se vive la crítica al gobierno bajo el estado actual?

Advirtió que la sociedad venezolana vive bajo un estado de “terror permanente” debido a la persecución de cualquiera que critique al gobierno, que son castigados con severidad extrema, tal como ocurrió con una doctora condenada a la pena máxima en un juicio rápido de menos de seis horas, solo por expresar su opinión.

El diario El Nacional, antiguo referente informativo, fue transformado en una escuela de propaganda y base operativa de servicios de inteligencia, declaró.

¿Qué implica el relevo provisional y el control del poder?

Describió a Delcy Rodríguez, quien ahora asume el mando por 90 días con la promesa de convocar a elecciones, como una “mujer del poder” con un perfil autoritario heredado de la formación política de su padre, Jorge Rodríguez, quien ha ejercido varios cargos públicos y funciones tanto en el gobierno de Hugo Chávez, como el de Nicolás Maduro y actualmente es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Valecillo señaló que figuras que antes eran intocables, como Diosdado Cabello, han perdido capacidad de maniobra tras la muerte de piezas clave en su círculo de seguridad, lo que sugiere una transición pactada o un quiebre interno profundo.

Agregó que, tras 25 años sin democracia, el control de las armas, las finanzas y los medios de comunicación por parte del Estado hace que el camino hacia la normalidad sea “tremendamente difícil”, ya que el sistema actual se fundamenta en reglas que violan sistemáticamente los derechos humanos.

