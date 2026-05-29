Reforma a la Ley judicial desmantela la democracia mexicana: Rubén Moreira

“Se perdió la oportunidad de que el crimen se meta en las elecciones”, afirmó el diputado del PRI, Rubén Moreira.

Tras casi 40 horas de debate, con expresiones de repudio, muy entrada la noche hubo espacio de intercambio de ideas y un triunfo de la oposición con argumentos técnicos, reconoció el diputado y coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, tras la aprobación de la reforma a la Ley Judicial, con la que se dijo testigo del desmantelamiento de la democracia mexicana.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, el diputado el PRI, afirmo que “el triunfo de la oposición fue moral”, y lo hizo evidente al señalar que “por la puerta de atrás estaban metiendo la convergencia de la revocación mandato con las elecciones federales y locales", ante lo cual, reconoció que el senador Alberto Anaya del PT presentó una reserva para que ya no coincidan la revocación de mandato y las elecciones, “eso se logró por argumentos nuestros”, dijo.

#AlAire @rubenmoreiravdz, diputado priísta con @warkentin en #AsíLasCosasW



🔴¿Cómo fue el nivel de debate en la Cámara de Diputados después de 30 horas?



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Debate sobre elecciones y revocación de mandato

Sin embargo, dijo “en el 2028 sí se van a juntar la revocación de mandato con cuatro elecciones de gobernador y las elecciones del Poder Judicial, y la presidenta de México va a estar haciendo campaña al mismo tiempo”.

Como segundo triunfo de la oposición dijo, está el señalamiento de que “la comisión de idoneidad de candidatos no sirve para nada y se perdió la oportunidad de que el crimen se meta en las elecciones”. “Les propuse como resolver la crisis que se da cuando matan a un candidato o qué hacer para resolver este fenómeno de candidatos únicos”, pues dijo “están perpetuando funcionarios en el poder”.

Más allá de la calidad y los estudios, dijo, “están abriendo las puertas a la reelección en cargos del Poder Judicial”.

Oposición cuestiona riesgos en el proceso electoral

Sobre la injerencia extranjera, dijo “la retiraron por presión”, pero señalo que ahora, “un juzgador puede agarrar esa norma constitucional y aplicarla, se quedó todavía más peligrosa como generador de nulidad”, “viola la presunción de inocencia y el debido proceso, y va a complicar la actuación de los órganos electorales”. Reconoció que “de manera muy valiente” la senadora Olga Sánchez, habría votado en abstención.

Quienes votaron en abstención “son unos héroes, esos del verde son unos héroes” señaló.

“Opositores que subimos temas técnicos no pudimos ser vencidos, nadie pudo desmontar argumentos... te insultan circulaba mucho alcohol en la Cámara se convirtió hasta peligrosa y eso te lo pueden decir los diputados de Morena que se enfrentaron entre ellos”, señaló.

Y finalmente concluyó: “Me quedo con un mal sabor de boca, por todo, están desmontando la democracia, con la certeza de que triunfa la estrategia de polarizar, tirarle a la persona y no para discutir el fondo”.

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