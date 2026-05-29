Extorsiones en el AICM continúan, triste la respuesta de las autoridades: Marco Fernández

A unos días de iniciar el Mundial de Futbol casos de engaño por personas en presunta vulnerabilidad continúan en el AICM, denuncia el el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúapide acción de las autoridades. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Extorsiones en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) continúan; autoridades no han podido hacer nada para terminar con esta situación que aqueja a viajeros nacionales y extranjeros por igual.

El profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Marco Fernández compartió su experiencia de días pasados al llegar al AICM en donde una mujer, junto con una menor se acercaron a él para solicitarle dinero.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa , detalló que al negarse a darles dinero y señalarles como parte de un modus operandi de fraude, estas personas comenzaron a agredirlo con groserías, por lo que buscó a elementos de seguridad momento que aprovecharon las mujeres para echarse a correr.

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Al encontrar a un elemento de la Marina, el profesor le solicitó apoyó para hacer algo contra estas personas dedicadas al fraude, sin embargo, señaló, “la respuesta del marino la verdad me dio tristeza, me dijo que esto está pasando frecuentemente”.

Pese al gran número de cámaras de seguridad, argumentó el investigador, las autoridades a decir del marino solo los invitan a salir del aeropuerto.

El investigador quien viaja a menudo señala que esto efectivamente en una práctica diaria, “de quienes se dedican a timar pasajeros”.

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A unos días de iniciar el Mundial de Futbol, el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, Marco Fernández compartió su experiencia en el aeropuerto de la CDMX y pide acción de las autoridades.

Al día siguiente, una policía federal confirmó lo dicho por el marino, afirmando que “esto se nos está reportando de manera recurrente, a veces lo llevamos al ministerio público para darles un sustito, pero los dejan libres en menos de una hora, como nadie denuncia no podemos hacer nada... cuando tratamos de detenerlos nos amenazan con violación a derechos humanos”.

Fernández señaló que es la Marina la que coordina la seguridad, por lo que le recordó a la oficial “estamos por arrancar el Mundial, cómo es posible que no nos puedan garantizar la seguridad”, le cuestionó.

Aunque para el investigador es una anécdota, pide a las autoridades frenar estas formas de engaño a los viajeros.

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