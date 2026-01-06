América Latina mantendría crecimiento económico pese a la crisis en Venezuela

A pesar de la volatilidad política, el crecimiento económico en América Latina se estima en 2.3%, un nivel similar al registrado en los últimos años, estima Juan Pablo Spinetto. / Anton Petrus

¿Cuál es la perspectiva de crecimiento económico para AL tras la vorágine en Venezuela?

A pesar de que en el tema político se tiene una gran volatilidad y cambios, en América Latina, la perspectiva económica señala que el PIB crecerá en la región en alrededor de 2.3%, es decir mismo crecimiento de los últimos años, y aunque debería ser mucho más dinámico, es un crecimiento similar al de 2025 que fue de 2.4% y parece no ser afectada por toda la turbulencia de hechos recientes, compartió Juan Pablo Spinetto.

Vamos a una renegociación complicada que tiene que ocurrir en medio del #Mundial2026: “Trump va usar esta renegociación como una carta para extraer más concesiones por parte de México (..) Lo que está claro está México necesita consolidar este tratado”, @JPSpinetto.#NegociosW… pic.twitter.com/F2fsDp68Tr — W Radio México (@WRADIOMexico) January 6, 2026

¿Cómo impacta la crisis venezolana y el T-MEC en la región?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”, el columnista de Asuntos Latinoamericanos para Bloomberg Opinión puntualizó que ante la renegociación del T-MEC, tras lo ocurrido en Venezuela, “México se enfrenta a una Casa Blanca que está enfocada en gobernar un país como Venezuela, la visión podría ser optimista para un acuerdo rápido”, y se saquen el tema de encima o “que Trump quiera utilizar la negociación para obtener más de México”, pero reconoció que México necesita confirmar este tratado para eliminar incertidumbre”.

TE PUDE INTERESAR: Arranca la fiesta del Mundial 2026 en Washington en medio de tensión política por el T-MEC

¿Qué países crecerán menos y cuáles podrían repuntar?

En el caso de México y Brasil, dos de las más grandes economías de la región, la perspectiva es de 1.5%, es decir, de desaceleración, específicamente con Brasil, tendrá año electoral con mayor gasto e incertidumbre.

En el caso de Argentina, dijo se espera un crecimiento más allá de la recuperación en torno del 2%, aunque debería ser por arriba del 3%. Debería ser de las economías grandes la que empuje.

Para América Central, tendrán una economía más dinámica, como en el caso de Panamá y Honduras, pero al ser economías menores no agregan mucho al PIB.

En el caso específico de Venezuela, dijo “no tiene mucho sentido hacer proyecciones porque no sabemos cuanto tiempo va a estar Delcy Rodríguez a cargo”.

TE PUDE INTERESAR: Maduro es indefendible, afirma Juan Guaidó; no descarta volver a Venezuela por la presidencia

En torno a Chile, con la llegada de José Antonio Cass y la reformas que pretende, a partir de marzo, dijo se podría esperar un crecimiento del 2% de acuerdo con la proyección del FMI, lo que es mucho menos de la perspectiva histórica, pro con la promesa del nuevo mandatario de lograr cifra de crecimiento como en 2019 de 4%, pero a la vez con un ajuste fiscal que probablemente tenga un impacto en la economía real.

Síguenos en Google News y encuentra más información