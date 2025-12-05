Arranca la fiesta del Mundial 2026 en Washington en medio de tensión política por el T-MEC

La expectativa deportiva convive con la incertidumbre comercial luego de que desde la Casa Blanca se insinuara la posibilidad de cancelar el Tratado de Libre Comercio. / The Washington Post

Con la primera nevada del invierno, Washington se convierte en sede del inicio de la fiesta del Mundial 2026, en un ambiente cargado de tensión política por la revisión del T-MEC. En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warketin, el periodista y colaborador de W Radio, Armando Guzmán, detalló que la expectativa deportiva convive con la incertidumbre comercial luego de que desde la Casa Blanca se insinuara la posibilidad de cancelar el Tratado de Libre Comercio.

¿Qué dice la Casa Blanca sobre el T-MEC?

Guzmán explicó que Jemieson Geer, representante de Comercio de Estados Unidos, declaró en una entrevista que el presidente tenía la intención de cancelar el tratado y que estaba dentro de sus facultades hacerlo. Esto ocurre a tres días de una audiencia clave en la que México y Canadá han presentado argumentos sobre los beneficios del acuerdo, indispensable —según múltiples voces— para mantener la fortaleza económica de Norteamérica.

Las 500 empresas más importantes de Estados Unidos han advertido que sería imposible prescindir del T-MEC. Aseguran que, sin él, el país “tendría que arrodillarse ante China”, por lo que su propuesta es fortalecerlo y no eliminarlo.

¿Dónde están los puntos críticos de la negociación?

“Hay un gran entusiasmo para seguir con el Tratado, pero el diablo está en los detalles”, comentó Guzmán al señalar que la revisión incluye temas sensibles como reglas de origen, energía y cumplimiento legal. Agregó que asuntos como la ausencia de dos de los llamados Chapitos podrían haber surgido en un juicio abierto, pero con la declaración de culpabilidad se elimina esa posibilidad y modifica el contexto de negociación.

¿Cómo se vive el ambiente del sorteo del Mundial 2026?

Mientras tanto, el Kennedy Center —recién renovado y presumido por Donald Trump— es la sede del sorteo que definirá las jornadas futboleras del Mundial 2026. A partir del mediodía, hora local, se conocerán los enfrentamientos que marcarán el rumbo de la justa deportiva que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese al clima político, Guzmán destacó que en la capital estadounidense se respira entusiasmo ante el arranque de la fiesta mundialista, una celebración que convive con temas económicos cruciales para la región.

