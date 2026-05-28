Incertidumbre obliga a empresas mexicanas a replantear estrategias

La incertidumbre mantiene a las empresas en México en una encrucijada de la que es difícil salir, debido a presiones en costo de energéticos, logística, tipo de cambio e interés, lo que hace complicada la operación, aunque sí es posible enfrentar el escenario, reconoció el profesor investigador de EGADE Business School, Rolando Fuentes, quien compartió algunas recomendaciones para que los empresarios puedan sacar a flote la operación.

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el profesor investigador reconoció que vivimos tiempos de incertidumbre, pero aunque algunos industriales se quejan mucho otros no se dan abasto

os encontramos en un entorno en el que la demanda no ayuda, un crecimiento ralo, una demanda que varía muchísimo entre sectores”. —

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Es un año incierto, dijo, en el que “las empresas no saben si sacrificar el margen o lo suben un poco para atenuar, no es una decisión fácil, la respuesta está en los detalles para a analizar lo que se puede hacer en el margen”.

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Estrategias ante la incertidumbre empresarial

Y aunque el investigador reconoció que en México los empresarios “están acostumbrados al clima de incertidumbre, este es un momento en el que la parte económica influye muchos más que en los años recientes, me remontaría al inicio del Tratado de Libre Comercio, cuando la parte internacional afectaba mucho, pero ahora las reglas se están reescribiendo y no tenemos un plan definido”, por lo que recomendó al empresario fijarse ahora en:

La parte energética, habrá empresas mucho más expuestas a cambio en el precio de gasolinas o derivados, que otros sectores, en el financiamiento, aquellas empresas que están en industrias intensivas en capital están más expuestas. Las relacionadas con retail y salarios, los cambios que ha habido es una carga para las empresas.

Empezar a delinear una estrategia, como donde están los puntos que les duelen en costos, contratos y clientes. Es una operación minuciosa hacia adentro de la empresa tomando en cuenta el marco macro.

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Costos energéticos y dependencia del gas natural

Recordó que el problema de abasto energético es de años y no se puede solucionar de un día a otro, tomará 3 o 4 años para que haya cambios.

La dependencia del gas natural de Estados Unidos, específicamente de Texas, algo que no se puede reducir de la noche a la mañana. La propuesta de cambio del actual gobierno va a tardar años.

Finalmente, señaló que las empresas tienen que identificar qué partes que son coyunturales y cuáles estructurales para saber navegar en medio de la incertidumbre, concluyó.

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