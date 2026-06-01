Crecimiento económico podría mejorar en México durante el segundo semestre: BBVA

“Creemos que habrá un impulso positivo por el Mundial, creemos que va a traer un aumento en gasto de servicios, algo de infraestructura", auguró en su análisis el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrrano. / W Radio ( Cuartoscuro )

El crecimiento económico en México podría crecer en el segundo semestre del año por arriba del 0.2%, señaló Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA. Aunque consideró que el inicio del año fue lento, un 0.2% con respecto al mismo periodo del año anterior habla de una economía que está creciendo poco y comparado con el trimestre inmediato anterior, incluso dijo “vemos una contracción de 0.8%; por ello, dijo que “lo más factible es que el T-MEC continúe”, aunque la posibilidad de que se renueve por 16 años sea baja.

Evolución del empleo e inflación: ¿Qué esperar para los próximos meses?#AlAire | Carlos Serrano, Economista jefe de BBVA Research en México #NegociosW con @JLeyvaReus



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Impulso del Mundial y proyectos de inversión

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el economista en jefe de BBVA dijo se dijo a la expectativa de que transcurra el año la economía en México vaya mejorando.

“Creemos que habrá un impulso positivo por el Mundial, creemos que va a traer un aumento en gasto de servicios, algo de infraestructura, creemos que eso puede implicar 0.2 o 0.3% más de crecimiento en el año y en la segunda mitad creemos que el crecimiento irá mejor sobre todo si el Gobierno logra implementar los contratos de inversión mixta, vamos por buen camino, ya se han anunciado leyes secundarias, si se logran implementar creemos que el crecimiento será mejor”.

Y aunque afirmó que el mercado laboral es débil y solo se están creando empleos a ritmo de 0.8%, la buena noticia es que vamos en una trayectoria de recuperación del mercado laboral, cerramos el año donde solamente se creció en 0.3 por ciento, ahora estamos en .8, nosotros creemos que podríamos estar cerrando el año a un ritmo de creación de empleo de cerca del 2%.

“La posibilidad de obtener un empleo va a ir mejorando a lo largo del año”.

Sobre la tasa de inflación dijo estimó que irá bajando recordó que en el primer trimestre llegó a 4.6 por ciento porque se dieron aumentos en precios de bebidas azucaradas, alcohólica, aumentos especiales, así como en alimentos frescos por condiciones climáticas, choques que parecen estarse diluyendo tal como lo mostró la inflación en abril.

“Ha sido desde luego un inicio de año complicado, pero estimamos que con los indicadores al momento la situación irá mejorando a lo largo del año”, afirmó.

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Estados exportadores y perspectivas del T-MEC

En su análisis por región, detalló Carlos Serrano recordó que anteriormente vimos años en donde los estados del Sureste como Campeche, Tabasco y Yucatán tuvieron un impulso económico muy grande y creación de empleo muy elevada, con el término de las obras emblemáticas llegó la caída en el empleo, así como en la actividad económica.

Este año, dijo los estados ganadores serán fundamentalmente aquellos con vocación exportadora, ya que el motor importante de la economía son las exportaciones gracias a la ventaja de exportar un gran porcentaje de bienes sin aranceles a Estados Unidos, en particular los cercanos a la frontera norte y los del bajío.

Recordó que el año pasado el 82% de lo que México exportó a EUA fue libre de aranceles.

La posibilidad de un riesgo importante se encuentra en que hubiera una ruptura en el T-MEC, lo más factible es que el T-MEC continúe, creemos que la posibilidad de que se renueve por 16 años es baja, por lo que el escenario central al que le asignamos el 80% de probabilidad es que el T-MEC continúe, aunque no sea por 16 años, podemos ver algo más de inversión en la medida en que los mercados asuman que el tratado va a seguir hasta 20236, y que eso signifique una alta exportación sin arancel.

“Va a implicar que México se va a convertir en un destino muy importante para la inversión porque se va a percibir que puede ser el país más atractivo del mundo para exportar a Estados Unidos.

“Me parece que a medida que transcurra el año y quede claro que el T-MEC siga a delante, creemos que eso ya es positivo para la economía mexicana”.

Reconoció como “ un esfuerzo importante del Gobierno el año pasado de consolidación fiscal , si bien es cierto que la consolidación no fue todo lo agresiva que se esperaba, el mercado reconoció que se hizo un esfuerzo importante, si no se toman en cuenta los apoyos a Pemex, fue de casi 1 punto porcentual" lo que dijo fue visto con buenos ojos po el mercado, “pero será difícil hacerlo más adelante por la reducción en muchos rubros, además de la presión en gasto como la deuda y pago de pensiones”.

A menos de que haya una reforma fiscal o se ataque los problemas estructurales la deuda va a ir creciendo dijo y el crecimiento económico y la estabilidad fiscal serán factores relevantes para la evolución de la economía nacional, al 60% al final de la administración, concluyó.

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