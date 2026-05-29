Cómo elegir Afore: claves para mejorar el ahorro rumbo al retiro

Ante el incremento gradual de las aportaciones patronales para el retiro, el CEO de Yo Jubilado, Moisés Pérez Peñaloza recomienda analizar rendimientos y desempeño actualizado al momento de elegir afore. / BrianAJackson

Con la reforma al Sistema de Pensiones del 2020, “estamos en un proceso al alza de las aportaciones patronales, estamos en el 10.6% de ahorro del salario y en breve vamos a llegar al 15%, habrá un dinero cada vez más importante de ahí que elegir una buena afore te va a permitir tener mejores condiciones cuando llegue el momento del retiro laboral”, afirmó el fundador y CEO de Yo Jubilado, Moisés Pérez Peñaloza, quien compartió en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta para estar en una afore adecuada a nuestras necesidades.

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¿Qué factores deben considerarse al elegir Afore?

El CEO de Yo Jubilado recordó que el sistema da tres opciones a contemplar para estar en una afore como las comisiones, el servicio y los rendimientos.

Puntualizó que las comisiones ya no son relevantes ya que todas las Afore cobran lo mismo, salvo el ISSSTE, que tiene una diferencia mínima.

El segundo era servicio, pero es difícil de evaluar cuando no estás en un proceso real de necesitar de tú afore para los trámites y servicios a la jubilación, es subjetiva, hay gente a la que le puede ir muy bien y gente a la que le puede ir muy mal en la misma afore.

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¿Cómo evaluar los rendimientos de una afore?

Sobre el rendimiento dijo, es importante tener claro cómo evaluarlo, la gran mayoría de los cambios que se dan son por recomendación de pago. Ante esto dijo es importante diferenciar y ampliar la información que tenemos como ahorradores, eso se conoce con la Tabla de Rendimientos que llega con tu estado de cuenta (IRN) que es un ranking de las Afore, con datos de rendimiento cuatrimestral.

Las personas toman esa tabla como referencia para hacer un cambio de Afore, lo cual es acertado, pero también tiene un riesgo, que es el rendimiento de un promedio que pondera plazos de 3 de 5 y 10 años, es un comportamiento histórico, lo cual no quiere decir que sea un rendimiento real y conveniente.

Por ello recordó el concepto de Radiografía financiera de la Afore de la Consar que permite conocer el desempeño de los últimos dos o cinco años de la Siefore, es decir muestra un rendimiento actualizado.

“No te sirve de nada cambiarte con datos de tan largo plazo como 10 años que considera el IRN”, señaló.

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¿Por qué es importante revisar constantemente tu ahorro para el retiro?

Hoy en día se debe tener esa doble evaluación, considerando el largo plazo, pero sobre todo la volatilidad de los mercados, hay afores que el año pasado dieron el 18% y a las que les fue mal pagaron el 12% por lo que es bueno evaluar la Siefore de tú Afore para aplicar un cambio.

En tiempos de volatilidad como los que hemos vivido últimamente, dijo es muy difícil atinarle al mejor momento de cambio, enero pudo haber sido un buen momento porque todo el 2025 las afores pagaron muy bien los rendimientos fueron espectaculares, pero este año tenemos tanto minusvalías como plusvalías muy importantes. Puede ser riesgos si lo hace con la base de un solo indicador y pasando de una afore en posición 2 a la 8 sin conocerla.

Recordó que los asesores son vendedores y te van a vender y tu como comprador debes tener la información suficiente para corroborar que lo que te están presentando sea lo correcto, pero sobre todo lo conveniente para ti y eso requiere educación financiera e interés en darle atención y seguimiento, preguntar y no solo creer.

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