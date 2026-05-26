Turismo gastronómico impulsará hasta 30% el consumo en sedes mundialistas: Canirac

El turismo gastronómico en México podría generar un incremento de entre 25 y 30% en las ciudades mundialistas: Canirac. / UCG

Con el reciente ingreso de los estados de Yucatán, Jalisco y Puebla a la Guía Michelin y la capacitación en el idioma inglés del personal de la industria restaurantera, el presidente de la Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, afirmó que el sector se encuentra listo para recibir al turismo en todo el país y particularmente en las ciudades mundialistas: Jalisco, Monterrey y CDMX.

El turismo gastronómico en México ha cobrado relevancia por el interés de visitantes nacionales y extranjeros en la oferta culinaria del país y la presencia de restaurantes reconocidos internacionalmente.

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Restaurantes esperan aumento en consumo durante el Mundial

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados reconoció la importancia del turismo gastronómico en México, a donde hay gente que viaja únicamente por degustar los productos nacionales y en particular de los restaurantes que son parte de la Guía Michelin, que deja una derrama para todo el estado.

Ignacio Alarcón reconoció “estamos preparados, desde hace meses se viene capacitando a la gente en el idioma inglés, esperamos más de 800 mil personas que van a venir a los tres destinos Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México”.

Y resaltó que el incremento en el consumo en estas ciudades se prevé sea de entre 25 y 30%, un consumo que si las selecciones participantes continúan en las eliminatorias, harán crecer la euforia y la economía.

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Seguridad y movilidad, prioridades para la industria restaurantera

Afirmó que el crecimiento de la economía en los restaurantes es parejo, ya que depende de los comensales y las promociones que ofrezcan los negocios, que afirmó han sido mapeados por la Canirac y no registran problemas de movilidad, al menos en los restaurantes cercanos a los estadios.

Reconoció que a pesar de los incrementos en precios desde el año pasado “el sector restaurantero se ha apretado el cinturón y aguantado precios” , por lo que consideró que el incremento no ha sido superior del 10% en el año.

La seguridad refirió “es muy importante por lo que se trata de trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno, para tener estrategias de seguridad y poder contener cualquier suceso que pudiera ocurrir”.

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