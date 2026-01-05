Maduro es indefendible, afirma Juan Guaidó; no descarta volver a Venezuela por la presidencia

A tres años de residir en Miami, el exlíder opositor, Juan Guaidó afirmó que, tras haber sido presidente interino en “años complejos”, sigue al servicio de su país y no negó su deseo de volver a Venezuela para competir por la presidencia, luego de la salida de Maduro y el establecimiento de un interinato encabezado por Delcy Rodríguez.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar para Así las Cosas, en ausencia de Carlos Loret de Mola, Guaidó calificó como “un falso dilema” el planteamiento del New York Times en su editorial del domingo, al considerar que “parece más un ataque a Trump que una ayuda a Venezuela”.

¿Qué opina Guaidó de la postura de México?

También cuestionó la postura del gobierno mexicano. Dijo que lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum “ha sido peligrosamente neutral” y que pareciera un respaldo implícito a Maduro. “Esperamos más de un país tan grande como México; la autodeterminación tiene que ver con la defensa de los venezolanos”, señaló, al acusar una “doble moral que revictimiza” a quienes votaron por un cambio democrático.

Guaidó pidió empatía con los venezolanos que han ganado procesos electorales y con las víctimas que han denunciado internacionalmente al régimen. Asimismo, cuestionó a los mandatarios de la ONU y la OEA por, dijo, “delegar en terceros” la responsabilidad de enfrentar una estructura criminal que afecta no solo a Venezuela, sino a toda América.

Afirmó que Maduro rechazó de manera sistemática los procesos de negociación y encabezó “una dictadura que torturó, mató y sigue persiguiendo a los venezolanos”.

¿Qué esperar con Delcy Rodríguez?

Sobre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, señaló que mantiene una “retórica antimperialista” mientras juzga a su exjefe, a quien calificó como criminal, y la acusó de haber buscado respaldo de Estados Unidos, pese a su discurso público.

En cuanto a María Corina Machado, lamentó que lleve dos años en la clandestinidad y afirmó que su situación refleja la persecución política en el país. “Este es un tema de los venezolanos en primera persona; el reto es regresar sanos y salvos a Venezuela”, concluyó.

