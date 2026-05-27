Tarjeta de crédito: Condusef alerta por deudas en vacaciones de verano

El buen uso de una tarjeta de crédito es el utilizarla con prudencia, no caer en compras por impulso, que no te gane la euforia del verano / RunPhoto

El buen uso de una tarjeta de crédito es el utilizarla con prudencia, no caer en compras por impulso, que no te gane la euforia del verano o la euforia mundialistas y te sobreendeudes, es el llamado del presidente de la Condusef, Óscar Rosado quien asegura que “la mejor tarjeta es la que se usa de manera correcta sin endeudarse” y para ello, compartió en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, recomendaciones sobre el buen uso de las tarjetas de crédito.

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Recomendaciones para evitar el sobre endeudamiento

Las recomendaciones de presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre las tarjetas de crédito son en dos sentidos: su uso y la seguridad, considerando siempre que “la tarjeta de crédito lo que te proporciona no es dinero adicional, si no simplemente te trae al presente dinero del futuro, pero es dinero que cada mes lo vas a tener que pagar”.

Evita caer en el tema de los pagos mínimos , cumples con la tarjeta, pero no estás avanzando en liquidar todo aquello que compraste, más que el mínimo pagar más, y lo más que se pueda.

, cumples con la tarjeta, pero no estás avanzando en liquidar todo aquello que compraste, más que el mínimo pagar más, y lo más que se pueda. T ener cuidado con las promociones de verano y por el mundial , que efectivamente sean reales, sospecha de toda oferta maravillosa que no corresponda con lo que en promedio cuesta un producto o servicio, podrías caer en un tema de engaño.

, que efectivamente sean reales, sospecha de toda oferta maravillosa que no corresponda con lo que en promedio cuesta un producto o servicio, podrías caer en un tema de engaño. No entres con link a ningún tipo de compra o plataforma, si no trata de poner la dirección del negocio, de comercio electrónico para que no caigas en fraudes.

Tener muchísimo cuidado sobre todo al pagar en tu presencia, con en una terminal se realiza el pago por introducción de la tarjeta o por contacto, nunca perder de vista la tarjeta .

. Para las compras en línea, realizarlas con un token para mayor protección.

Evita caer en el llamado estrés financiero por sobreendeudamiento que “es la angustia de vivir preocupado por las tarjetas que debes”, esto se logra recordando que “solo podemos pagar el 30% de los ingresos netos, por ejemplo si alguien gana 10 mil pesos al mes, la cantidad máxima que puede pagar son 3 mil pesos, si va más allá de eso comenzará a tener el estrés”.

por que “es la angustia de vivir preocupado por las tarjetas que debes”, esto se logra recordando que “solo podemos pagar el 30% de los ingresos netos, por ejemplo si alguien gana 10 mil pesos al mes, la cantidad máxima que puede pagar son 3 mil pesos, si va más allá de eso comenzará a tener el estrés”. Si tienes dos o tres tarjetas solo utiliza una, las demás guárdalas,

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Uso responsable de las tarjetas de crédito

Óscar Rosado recordó que “el sobre endeudamiento es tema delicado que ha venido creciendo y es una responsabilidad de cada ciudadano el hacer buen uso del crédito”.

Reconoció que las tarjetas de crédito tienen un lado bueno y en muchas ocasiones sirve para cubrir problemas de un accidente o de salud, “es para mejorar la vida familiar, y la parte oscura del crédito es cuando se utiliza para aparentar o llenar vacíos internos, es conductual”, por ello la recomendación es antes de comprar siempre preguntarse ¿Lo necesito? Moderando así las compras impulsivas.

Finalmente, recomendó el uso de los comparadores del portal de la Condusef, para conocer mejor tu tarjeta, ya que podría darte mucho cash back, pero su comisión ser muy alta, “no vaya a ser que tú cash back sea de 3.5 o 6%, pero resulta que estás pagando 1,500 o 3 mil pesos de comisión, que no es ni siquiera lo que pagaste de comisión anual”.

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