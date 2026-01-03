OEA llama a desescalar la crisis en Venezuela y encontrar una salida pacífica

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin hizo un llamado a los Estados miembros del organismo a ayudar en la prevención de una mayor escalada y respaldar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. / Europa Press News

Tras la intervención en Venezuela por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la inmediata detención de Nicolás Maduro, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin emitió un pronunciamiento haciendo un llamado a los gobiernos de Estados miembros de la OEA, reconociendo “la preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio”.

¿Cuál es la prioridad de la OEA ante la situación en Venezuela?

A medida que siguen surgiendo detalles, la prioridad de la Secretaría General de la OEA dijo el secretario general, es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable, incluido el arreglo pacífico de controversias, el respeto de los derechos humanos y la protección de la vida civil y de la infraestructura crítica.

El propio secretario general de la OEA dijo que es esencial que el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual construir. La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas.

¿Qué acciones contempla la OEA en el corto plazo?

La Secretaría General de la OEA está lista para apoyar los esfuerzos orientados a la desescalada y a una solución pacífica, democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano. Hago un llamado a todos los actores venezolanos a actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el Estado de derecho y la convivencia democrática"

Para asegurar que los Estados miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, dijo, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos.

