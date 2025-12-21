Acuerdos reparatorios por explosión en Puente de la Concordia alcanzan 480 mdp; FGJ confirma responsabilidad del chofer de pipa

La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, informó que los acuerdos reparatorios para las víctimas de la explosión de una pipa de gas bajo el Puente de la Concordia, suman una cifra histórica de 480 millones de pesos.

Detalló que de los 480 millones de pesos comprometidos con la reparación de daños, el 90 por ciento, es decir, 430 millones, ya han sido pagados a las familias afectadas y el resto se encuentra cerca de ser solventado.

¿Cuántos acuerdos reparatorios se han logrado tras la explosión?

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la conferencia de prensa para ofrecer un informe sobre el caso, donde participaron titulares de otras dependencias del gobierno local.

“Se han logrado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas, con un monto total de 480 millones de pesos, se trata de una cifra histórica de reparación de daños, una cifra que no se había logrado antes eventos como este en la ciudad y el país”, señaló Brugada.

La mandataria capitalina recordó que en el accidente fallecieron 32 personas y 63 resultaron heridas, por lo que envió sus condolencias a los familiares.

“Insistimos en que se trata de una cifra histórica y todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”, mencionó.

Brugada agregó que, derivado de la explosión, de inmediato fueron movilizados más de mil 400 funcionarios, entre bomberos, policías, brigadistas, elementos de Protección Civil, paramédicos y otros especialistas, para auxiliar a las personas lesionadas.

“Todas las personas que lamentablemente resultaron lesionadas recibieron la mejor atención médica posible. Aprovecho nuevamente para agradecer el enorme trabajo del personal de salud de los hospitales de los distintos subsistemas de salud. Fueron 23 hospitales que recibieron a las personas afectadas".

¿Qué acciones se tomaron para apoyar a las víctimas?

La jefa de Gobierno dijo que gracias a ese trabajo, ya fueron dadas de alta y continúan el proceso de recuperación desde sus hogares las personas afectadas.

“Desde el primer momento, 75 enlaces del gobierno de la Ciudad de México acompañaron, asesoraron y estuvieron pendientes de las familias y de las personas lesionadas para atender cualquier necesidad y apoyar de manera inmediata”.

“No queríamos que ninguna familia encontrara problemas de burocracia o algún obstáculo administrativo, no queríamos que alguna insensibilidad agravara más su dolor y queríamos que ellos no se sintieran solos, así que por eso emprendimos esta gran tarea de acompañarlos”, agregó.

Además, comentó que se han tomado acciones para la no repetición, entre las que enlistó modificaciones al reglamento de tránsito para limitar horarios y velocidad de las pipas que transporten hidrocarburos.

De igual manera, destacó la creación de una aplicación que informará la geoposición de las pipas, para mantener mayor control.

¿Qué determinó la investigación sobre la explosión?

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, subrayó que los resultados de la investigación arrojaron que la responsabilidad fue del chofer de la pipa de gas, quien perdió la vida, al manejar con exceso de velocidad y perder el control del vehículo.

La funcionaria también agregó que la empresa asumió responsabilidades por falta de capacitación a su personal y omisiones.

“Quiero subrayar algo importante: la solidez y profundidad de esta investigación permitió a la fiscalía sentarse a negociar desde una posición firme y bien sustentada, la buena disposición de los operadores de la empresa desde el principio y los resultados técnicos claros y consistentes generaron un espacio en el que la empresa optó por asumir compromisos de reparación del daño y participar en procesos de mediación antes de llegar a una etapa judicial”, apuntó.

