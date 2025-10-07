Este es el estado de salud de Jazlin, la menor salvada por su abuelita durante explosión de pipa en Iztapalapa

Jazlyn Azuleth, nieta de la "abuelita heroína", sigue en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, donde recibe atención por las quemaduras derivadas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

Jazlyn Azuleth, de 2 años, nieta de la “abuelita heroína de Iztapalapa” sigue hospitalizada en Estados Unidos a casi un mes que una pipa de gas LP explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

¿Cuál es el estado de salud de Jazlin?

La Fundación Michou y Mau informó que la pequeña y su madre, Jazmín, permanecen en el Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde reciben la atención médica que necesitan para su recuperación.

Detalló que la menor sobreviviente del incidente que causó 94 heridos y suma 31 personas fallecidas, entre ellas su abuela Alicia Matías Teodoro, ya recibió una primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados positivos.

Debido a esta evolución, la pequeña Jazlin Azuleth inició su rehabilitación física para recuperar la movilidad de sus extremidades, que sufrieron quemaduras en el incidente ocurrido cuando estaba al cuidado de su abuela, quien trabajaba en el paradero del Puente.

¿Qué se sabe de la explosión de la pipa en gas en Iztapalapa?

La Fiscalía de la Ciudad de México ya dio avances del peritaje sobre este incidente, señalando que la pipa tomó la curva del Puente de la Concordia a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora, para después golpear la parte frontal izquierda en el muro de contención provocando que se volcara.

Durante la volcadura se dañó el tanque con capacidad para 50,000 litros de gas LP, lo que derivó en la explosión.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján actualizó la información sobre la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia.

La fiscal Bertha Alcalde también afirmó que el peritaje descartó la presencia de baches y daños en la “superficie de rodamiento” en la zona donde se presentó el estallido.

