Pipa que explotó en Puente de la Concordia, no tenía permiso, ni seguro vigente

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que la pipa siniestrada en Iztapalapa este miércoles en avenida Zaragoza y el Puente de la Concordia no contaba con permiso para transportar combustibles como gas LP.

En lo que va del año, no había ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad de dicho semirremolque involucrado en el trágico accidente.

¿Qué empresa operaba la pipa involucrada en la explosión?

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente señala que dicha pipa pertenece a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que forma parte de Grupo Tomza. El vehículo cargó el combustible en la planta de almacenamiento de la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., cuyo registro de póliza fue otorgado el 20 de septiembre de 2024.

La ASEA resaltó que la vigencia de dicha póliza concluyó el 12 de junio de 2025, es decir, hace tres meses.

¿Qué pasó con la póliza de seguro de la planta de almacenamiento?

En este mismo año, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro; sin embargo, dicha solicitud fue desechada. Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó lo anterior luego de que inspectores de la agencia, en coordinación con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, realizaron los protocolos técnicos para el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado en la explosión que dejó decenas de heridos.

