Silza activa cuarta póliza tras explosión en La Concordia y pide apoyo al Gobierno de CDMX

Por daños derivados de la explosión de pipa en Iztapalapa, la empresa Silza activó pólizas y solicita apoyo en coordinación con víctimas y afectados.

La empresa Silza, propietaria de la pipa que explotó en el bajo puente de La Concordia, en Iztapalapa, difundió un comunicado en el que reiteró su pesar por las pérdidas humanas y materiales derivadas del accidente.

En el mismo documento, la compañía reconoció el respaldo de las autoridades y solicitó al Gobierno de la Ciudad de México un mecanismo de contacto con los afectados que permita agilizar la respuesta a sus necesidades.

“De manera respetuosa, solicitamos la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México para establecer un mecanismo que nos permita llegar con mayor rapidez a las personas lesionadas y/o afectadas en sus bienes, con el propósito de brindarles la atención integral que merecen”, indicó Silza.

Silza activa cuarta póliza tras el siniestro

La empresa informó también que se activó una cuarta póliza, en este caso en materia ambiental, con el fin de atender de manera responsable cualquier posible afectación ecológica derivada de la explosión en La Concordia.

Cabe recordar que Silza ya había puesto en marcha tres pólizas anteriores destinadas a cubrir daños y apoyar a las víctimas directas de la tragedia.

Con estas acciones, la empresa asegura que busca cumplir con sus responsabilidades y garantizar una atención integral a los damnificados, mientras continúa la coordinación con autoridades locales y federales.