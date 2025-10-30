De tragedia a milagro: la victoria de Yaslin Azulet, niña quemada por explosión de pipa
Jazlyn Azulet, víctima de la explosión en el Puente de la Concordia, presenta una recuperación notable en el Hospital Shriners for Children de Galveston, Texas, informó la Fundación Michou y Mau.
Jazlyn Azulet, la bebé rescatada tras pipazo en Iztapalapa, se recupera mejor de lo esperado.
Jazlyn Azulet, la bebé que sufrió graves quemaduras en la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, presenta una recuperación “mejor de lo que se esperaba en el pronóstico médico”, reveló Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Michou y Mau.
La niña es atendida en el prestigioso Hospital Shriners for Children de Galveston, Texas, y su progreso ha sido sorprendente, dando “pasos firmes hacia su recuperación”. En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Virginia Sendel destacó la fortaleza de la niña.
“Es una chiquita fuerte, tiene buen físico, está bien cuidada, bien alimentada, y su respuesta nos ha sorprendido a todos”.— Virginia Sendel
¿Cómo ha sido la recuperación de la bebé quemada?
La atención temprana que recibió fue un factor crucial en su evolución favorable.
Jazlyn Azulet, a tan solo una semana de haber salido del área de terapia intensiva, ha avanzado a una fase de rehabilitación intensiva. La presidenta de la Fundación Michou y Mau explicó que la bebé ya utiliza diariamente sus prendas de presoterapia en las manos, un elemento clave para evitar el desarrollo de cicatrices queloides y mantener la temperatura en las áreas afectadas.
Además, la “pequeña guerrera” asiste a sesiones de terapia física, ocupacional y psicológica. Virginia Sendel mencionó que aunque la rehabilitación es dolorosa, especialmente al mover sus manos y dedos, la niña y su madre han demostrado una gran valentía.
¿Dónde se encuentran la bebé y su madre durante el tratamiento?
Jazlyn y su madre, quien la acompaña en todo momento, fueron trasladadas a unas suites o pequeños departamentos dentro del complejo hospitalario, permitiéndoles estar más cómodas mientras continúan el tratamiento. Estos espacios facilitan la terapia y ofrecen a la madre la oportunidad de convivir con otras familias que atraviesan por situaciones similares.
Virginia Sendel hizo hincapié en que el Hospital Shriners es una “maravilla para la atención de niños quemados”. La fundación se encarga de gestionar y costear el traslado de los niños mexicanos que son aceptados en el hospital.
“Los alimentos, los medicamentos, las cirugías, los doctores, todo lo que está adentro es totalmente <b>gratuito</b>… “Es una maravilla tener a uno de los mejores hospitales del mundo aquí junto y que atienda a nuestras criaturas de forma gratuita”.— Virginia Sendel
