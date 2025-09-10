Chófer de la pipa incendiada en Puente de la Concordia sobrevive, ¿Cuál es su estado de salud?

El chofer de la pipa que se volcó y luego explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ya fue identificado y trasladado a un hospital del Estado de México, para finalmente ser ingresado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, mejor conocido como Magdalena de las Salinas.

La información fue revelada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

¿Qué se sabe del chofer y las primeras evidencias?

Con apoyo de la empresa propietaria de la pipa y de la aseguradora se logró la identificación del chofer.

Previamente, el funcionario había detallado que existe evidencia en video de que varias personas salieron de la cabina de la pipa siniestrada envueltas en llamas, aunque se desconoce si uno de ellos es el chófer.

En el sitio, Policías de la #SSC y @Bomberos_CDMX ya realizan las acciones para apagar el fuego, mientras que en los alrededores continúa el cerco y la evacuación de personas, los desvíos a la circulación vehicular. Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la… pic.twitter.com/fryXJRp08h — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que hasta el momento van tres muertos por la fatal explosión, así como 70 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales.

¿De quién era la pipa incendiada en Iztapalapa?

La pipa siniestrada pertenece a la empresa Silza, la cual es subsidiaria de la empresa Grupo Tomza, afirmó Clara Brugada, y ya se está en contacto con la aseguradora.

También se reveló la lista de los lesionados:

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

