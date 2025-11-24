Jazlyn, la pequeña que salvó su abuelita del accidente de la pipa de gas en Iztapalapa, regresa a México

El pasado mes de septiembre, la Ciudad de México vivió uno de sus momentos más duros con la trágica explosión en el Puente de la Concordia. Sin embargo, en medio de la desgracia, una historia de heroísmo y amor incondicional capturó la atención de todo el país: la de Alicia Matías Teodoro, quien entregó su vida para salvar a su nieta, Jazlyn Azuleth. Esta historia de valentía se convierte hoy en un símbolo de esperanza, luego de confirmarse el regreso de la pequeña a casa.

Accidente de pipa de gas en Iztapalapa Ampliar

El drama y el valor que surgieron del accidente de pipa de gas Iztapalapa demostraron la resiliencia de la comunidad, y por ello, el regreso de Jazlyn es un evento tan importante que celebramos como país.

¿Qué sucedió exactamente en el accidente de la pipa de gas de Iztapalapa?

El accidente de pipa de gas Iztapalapa ocurrió el pasado 10 de septiembre de 2025 en la zona del Puente de la Concordia. Una explosión de gas en el lugar dejó varias víctimas, entre ellas, la señora Alicia Matías Teodoro y su nieta, Jazlyn Azuleth.

La abuelita, Alicia Matías, realizó un acto de amor supremo: arriesgó su propia vida para proteger a su nieta de las llamas. Debido a las graves quemaduras que sufrió, la señora Matías lamentablemente falleció, convirtiéndose en un símbolo póstumo de heroísmo y protección familiar ante la tragedia del accidente de pipa de gas Iztapalapa.

¿Cuándo regresó Azlyn a México y cuándo se entregará la medalla en honor a su abuelita?

La pequeña Jazlyn Azuleth, conocida cariñosamente como Azlyn, fue trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado, gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau.

La Fundación Michou y Mau confirmó que Jazlyn y su madre regresaron a México el pasado 21 de noviembre de 2025, después de completar más de dos meses de tratamiento en el hospital Shriners en Galveston, Texas. La pequeña continuará su proceso de recuperación en su domicilio en la Ciudad de México, donde fue trasladada por la Secretaría de Salud.

¿Cuándo le darán la medalla en honor a su abuelita, Alicia Matías?

Aunque la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, había asegurado que se organizaría la ceremonia para entregar la medalla de honor póstuma a Alicia Matías una vez que Jazlyn estuviera de regreso, aún no hay una fecha exacta para dicho reconocimiento. Las autoridades han manifestado que, por ahora, la prioridad absoluta es la recuperación y el bienestar de Jazlyn Azuleth. La ceremonia se organizará después, y se aprovechará para hacer un reconocimiento al personal médico que apoyó a las víctimas del accidente de pipa de gas Iztapalapa.

El regreso de Jazlyn es el mejor homenaje al sacrificio de su abuelita. Es una luz de esperanza para toda la comunidad que sigue atenta la recuperación de la pequeña.