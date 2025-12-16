Richard Hart ofende al pan mexicano y se disculpa: te decimos quién es, qué dijo, dónde está su panadería en CDMX y sus precios

Richard Hart, quien aseguró que México no tiene cultura del pan, abrió su panadería en CDMX este 2025.

Solo lleva unos meses en México y el panadero británico Richard Hart ya se hizo viral pero no por su pan sino por generar rechazo entre los mexicanos que salieron a defender su gastronomía y cultura de la visión extranjera.

En un podcast de Dinamarca, el chef opinó sobre el trigo mexicano, el bolillo, la cultura y paladar nacional, pero ahora tuvo que salir a ofrecer disculpas y reconocer su error.

Richard Hart, panadero británico, se estableció y abrió una panadería en la Ciudad de México en 2025. Ampliar

¿Qué dijo Richard Hart del pan mexicano?

En la entrevista que ofreció al podcast Pop Foodie Radio en abril de 2024, el británico presumió que abriría la mejor panadería del mundo en la Ciudad de México y se dejó ir dando su opinión sobre el conocimiento de los mexicanos acerca del pan, hizo referencia a los bolillos, y remató criticando la calidad del trigo mexicano. Esto dijo:

“La mayoría de la gente en México come pan dulce. Lo llaman pan, pero es más como pasteles y bollos.

Llaman pan a todo, como los croissants. Así que lo llaman pan dulce. Y eso es muy popular. Y el pan de molde, por ahora, no lo es.

“Su versión del sándwich es el taco (...) Ya sabes, para los mexicanos, eso es su sándwich”.

(...) Ya sabes, para los mexicanos, eso es su sándwich”. “No tienen cultura del pan, hacen tortas con panecillos blancos y feos que son bastante baratos y se hacen de forma industrial”.

“El trigo mexicano no es bueno, porque no tienen una gran cultura de cultivo de trigo y lo que utilizan está completamente procesado, lleno de aditivos, como reforzantes de masa y cosas así“.

El panadero británico Richard Hart ofrece una disculpa tras asegurar que en México no hay cultura del pan. Ampliar

¿Quién es Richard Hart?

Richard Hart nació en 1977 en Londres donde trabajó sus primeros años como chef, pero fue en California donde hizo su reputación por la calidad de su pan de masa madre en restaurantes muy importantes como Tartine y Della Fattoria.

Su siguiente parada profesional fue Copenhague, Dinamarca, donde en 2018 abrió su primera panadería llamada Hart Bageri en colaboración con el chef René Redzepi, y ahora tienen varias sucursales en ese país.

El pan dulce es uno de los más consumidos en México, donde hay una infinidad de variedades en cada rincón del territorio. / chang Ampliar

¿Cómo se llama la panadería que tiene Richard Hart en CDMX?

En junio de 2025, Richard Hart abrió su panadería Green Rhino (“Rinoceronte verde”) en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, una apertura que generó gran expectativa al ser conocido como uno de los mejores panaderos del mundo, lo que generó enormes filas a sus puertas durante varias semanas.

El propio panadero reveló que el nombre se le ocurrió a uno de sus hijos e incluso se tatuó el logo del lugar.

¿Cuánto cuesta el pan en Green Rhino, panadería de Richard Hart?

Uno de los comentarios más recurrentes en redes sociales sobre el pan de Green Rhino es su precio, ya que cada pieza tiene un precio promedio de entre 60 y 90 pesos.

Richard Hart pide disculpas por minimizar la cultura del pan en México. Los precios en su panadería Green Rhino de CDMX oscilan entre los 60 y 90 pesos por pieza. Ampliar

La panadería también ofrece servicio de cafetería, donde una bebida con café alcanza los 70 pesos y un té tiene un precio de entre 60 y 120 pesos, así que un café con pan tendría un precio cercano a los 200 pesos.

