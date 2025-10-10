Comparte pan de dulce Del Toro con la prensa en Hollywood

Los Ángeles, California.- Para Guillermo del Toro, sentarse a tomar café de olla y comer pan de dulce con la prensa internacional significó esta semana dar el banderazo oficial al lanzamiento de su ‘Frankenstein’ (2025). El tapatío estuvo acompañado de los actores Oscar Isaac , Jacob Elordi , el compositor Alexandre Desplat y la diseñadora de producción Tamara Deverell , mientras que la actriz Mia Goth se preparaba a celebrar con ellos una conferencia de prensa.

Reviviendo al clásico

“Creo que para renovar un texto como Frankenstein que tiene 200 años de existir, implica invertir tus emociones que has tenido a lo largo de tu propia vida. Comencé a pensar en esta película desde que era un niño y tenía una cámara Súper 8, pensando que sería una gran manera de hablar con mi papá.

“Mientras crecí con el deseo de hacer un cuento épico católico, además de fábula desatada, sin darme cuenta me convertí en un hombre y eventualmente me volví un padre; pero me seguía comportando como un hijo. Como papá, tuve que pedir disculpas y detenerme de seguir repitiendo lo que me habían heredado. A mis 42, me vi al espejo y me di cuenta de que me había convertido en mi padre.”

“Todo esto habla de la escasez y la urgencia del perdón y del aceptarse a sí mismo. Las cosas que nos hacen ser humanos no son las más populares y, claro, ahí incluyo las emociones. Quiero acercarme a esta experiencia subrayando las emociones”, declaró Del Toro horas después en su premiere en el Museo del Oscar en su sala de proyección de gala.

Del Rey del Rock al Monstruo viviente

Elordi que fue llamado de último segundo a protagonizar a la Criatura gestada por Víctor Frankenstein (Isaac), recordó sus nervios cuando estaba por definirse si asumiría el papel que Andrew Garfield rechazó por temas de disponibilidad de agenda.

“Cuando leí el guión y después tuve mi junta con Guillermo, me acuerdo de que estaba sentado en silencio, pero en desesperación por querer hacerlo. Afortunadamente él me invitó a interpretar a la Criatura”, dijo el también actor de la serie ‘Euforia’.

Del Toro y sus monstruos

“Con los monstruos lo que quiero hacer son parábolas o fábulas. Esa es la tradición más antigua de pasar conocimiento o sabiduría. En mi caso, los monstruos no hablan de ideas dogmáticas. Intento basar cada una de mis películas en experiencias que he tenido. Eso lo encuentras en lo que yo escribí de manera original como ‘Cronos’ y ‘El laberinto del fauno’, así como con personajes que adapté como en ‘Blade 2’ y ‘Hellboy’.

“La influencia de Frankenstein ha estado en mi filmografía siempre; por ejemplo, en ‘Blade 2’ cuando el villano regresa con su padre y le pregunta: “¿por qué me hiciste?”, bueno, eso está inspirado en la historia de Mary Shelley.

La monumental importancia de los libros

En días previos, Del Toro, tuvo un evento de beneficencia por la librería devastada por los fuegos en Paladise el pasado enero. El también ganador del Óscar por ‘La forma del agua’ y ‘Pinocchio’, aprovechó para celebrar a la autora de la novela de Frankenstein, Mary Shelley, considerada la pionera de la ciencia ficción.

El mexicano confesó su fascinación por coleccionar libros a los que considera “depositarios de conocimiento”:

“En cada película creo un libro. En ‘Cronos’ era el libro del alquimista, en ‘El espinazo del diablo’ era el libro de diseños y dibujos. Me gusta crear libros porque así me los quedo al final del rodaje de las películas. También me gusta poner libros ya existentes, para después comprarlos para mi colección. Siempre me vas a ver con mi carrito al final de la filmación, recolectando libros y pagando por ellos”.

‘Frankenstein’ tiene un pre-estreno en cines selectos este 17 de octubre y estará disponible desde el 7 de noviembre en Netflix.

