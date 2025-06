¿Cuánto cuesta la Tlaloconcha? El pan relleno de guayaba inspirado en Tláloc que se vende en Puebla

Con estas lluvias se antoja un pan, ¿a poco no? Pero no cualquiera, sino una Tlaloconcha, un invento tan creativo como delicioso, elaborado por panaderos poblanos que decidieron fusionar uno de los panes más populares de México, la concha, con el rostro del dios de la lluvia, Tláloc. Así nació esta pieza de pan dulce que no solo alegra la vista y el paladar, sino que rinde homenaje a uno de los dioses más emblemáticos de la cultura mexica.

La panadería La Herencia JD fue quien se voló la barda al lanzar esta creación, que ya se suma a la larga lista de inventos que han creado. A través de redes sociales, compartieron una imagen del pan con el mensaje: “Para esta lluvia, una Tlaloconcha”. En la foto puede verse el pan cubierto con una capa de pasta dulce en tonos azulados y rojos, que en conjunto forman la cara del dios de la lluvia. Pero eso no es todo, pues esta concha viene rellena de guayaba, lo que la convierte en una auténtica joya de temporada.

¿Dónde venden la Tlaloconcha y cuánto cuesta?

La Tlaloconcha se vende en Puebla, así que si quieres probarla tendrás que ir directo a la panadería La Herencia JD, ubicada en Avenida 10 Poniente 318, San Pedro Cholula, Puebla.

El pan tiene un precio de 30 pesos. ¿Mucho o poco? Dependerá de cada quien, pero considerando que no solo es un pan temático sino también una muy creativa forma de emprender, el costo es lo de menos.

Horarios:

Lunes a viernes: de 8:00 a 20:00 horas

Sábados: de 8:00 a 15:00

Domingos: de 8:00 a 12:00

No es la primera vez que La Herencia JD sorprende con sus ideas. También han lanzado otras versiones temáticas como las Monstruoconchas, con rostros inspirados en momias, vampiros y Frankenstein. Un ejemplo más de cómo el pan mexicano no solo alimenta el cuerpo, sino también la imaginación.

