Panadería Lisboa aclara si hacía pan con perritos tras hallazgo de crematorio clandestino en Monterrey

La Panadería Lisboa de Monterrey aclara si hace pan con perritos tras el hallazgo de un crematorio clandestino de mascotas en Nuevo León.

Un local con fachada de panadería fue clausurado bajo sospecha de operar como crematorio clandestino de mascotas en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de la Fiscalía estatal y de Salud inspeccionaron el local que presume la venta de pan en un operativo realizado este viernes, lo que rápidamente desató indignación en redes sociales.

En un local con la fachada de Panadería Lisboa se descubrió un crematorio clandestino de mascotas en Monterrey, Nuevo León. Ampliar

Te puede interesar: ¿Adiós impuestos de la comida para mascotas? Kenia López Rabadán propone quitarles el IVA y deducir pagos a veterinarios

¿Cómo encontraron la panadería acusada de ser un crematorio clandestino de mascotas?

Personal de la Fiscalía de Nuevo León acudió al sitio ubicado en la Avenida Garza Sada, al sur de Monterrey, para atender reportes de vecinos de la colonia El Caracol, quienes se quejaron de malos olores que provenían del lugar rotulado como Panadería Lisboa.

Señalaron que aunque no había movimiento durante el día, era durante las noches cuando llegaban varias personas y comenzaba a salir humo que creían era de la producción de pan, pero con un aroma a quemado muy desagradable.

Durante el operativo, las autoridades forzaron la entrada del local.

Panadería Lisboa responde a los señalamientos

Tras conocerse la noticia, usuarios de redes sociales comenzaron a bombardear a la Panadería Lisboa con malos comentarios en redes sociales, donde les preguntaban claramente si hacían pan con perritos.

A través de la misma vía, los dueños se dijeron sorprendidos “no tenemos idea de lo que está sucediendo”, aclararon.

Dejaron en claro que hace tres años que no ocupan el local en la colonia El Caracol, por lo que no tienen relación con cualquier actividad o cateo que se lleve a cabo en el sitio del que salieron cuando el dueño se los requirió.

“Cualquier duda o aclaración aquí estamos a la orden”, reza el fin del mensaje del negocio de pan.

La Panadería Lisboa se pronunció sobre los señalamientos de un crematorio clandestino de mascotas ubicado en un local que ocupó en Monterrey, Nuevo León. Ampliar

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta la Tlaloconcha? El pan relleno de guayaba inspirado en Tláloc que se vende en Puebla

Dónde está la Panadería Lisboa

Un otro mensaje, el negocio pidió confirmar que el nuevo domicilio que ocupan desde hace años está disponible en todas sus redes sociales.

Aclaró que están establecidos desde hace tiempo en el centro de Monterrey “en un local propio y completamente independiente” que se ubica en Platón Sánchez 515 norte, en la capital de Nuevo León.

“Seguimos trabajando con la misma calidad y dedicación de siempre”, publicó este pequeño negocio.

Mapa de la dirección de la Panadería Lisboa de Monterrey, Nuevo León Ampliar

¿Qué panes vende la Panadería Lisboa ?

Además del pan de dulce común Panadería Lisboa hace honor a su nombre y vende panes de nata, que son tradicionales en Portugal y acumulan muy buenos comentarios de sus clientes.

También ofrece un servicio personalizado con la fabricación de cualquier tipo de pan que les solicite su clientela, con pan de papa, pan brioche y de masa casera.

La variedad de pan que ofrecen con ingredientes de calidad, atención personalizada y sabor único:

Baguette

Pan francés

Telera

Pan para hamburguesa

Pan para hot dogs

Panini

Cualquiera de estas variedades con tamaños y toppings personalizados

Además, Panadería Lisboa ofrece sus servicios de confección de pan a restaurantes, hoteles, para catering y el hogar, además de presumir entre sus clientes a cadenas de alimentos internacionales.

La Panadería Lisboa de Monterrey muestra qué panes vende con publicaciones en sus redes sociales. Ampliar

Descubren otro crematorio clandestino de mascotas en Quintana Roo

Lamentablemente no es el único caso de operación, ya que apenas el pasado 30 de octubre autoridades de Quintana Roo clausuraron el Crematorio de mascotas Xibalbá en Chetumal, tras encontrar 150 cadáveres de perros y gatos en lotes baldíos cerca de este sitio.

La Fiscalía del Estado informó que el dueño cobraba hasta 4,000 pesos por la incineración de mascotas, pero tiraba los cuerpos al aire libre y entregaba contenedores con tierra a sus clientes.

Síguenos en Google News y encuentra más información