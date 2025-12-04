Tres cafeterías de especialidad en CDMX con el mejor flat white... ¡y son pet friendly!
Estas cafeterías de especialidad reciben con gusto a tu mascota y una de ellas es perfecta para que tu perrito tome su baño de sol
Si eres cafeinómano y aún sigues a la caza del café perfecto, te recomendamos que le eches un ojo a estas tres cafeterías de la Ciudad de México donde la calidad de tu bebida está asegurada y donde podrás probar un flat white espectacular.
Por si fuera poco, son lugares pet friendly, así que tu perro puede disfrutar contigo de una tarde deliciosa con un café espectacular en un sitio donde sí encontrarás buenos baristas y buen ambiente sin caer de nuevo en las colonias Condesa o Roma.
Café Galeno
Cafeterías en Ciudad de México hay muchas, pero pocas son realmente de especialidad como la Cafetería Galeno, que se toma muy en serio su labor para “sanar” a los amantes del café.
En su sucursal Coapa encontrarás un excelente barista que te entregará tu café a punto, pero si lo tuyo es el flat white, te advertimos que George prepara uno que puede convertirse en adicción. Los perritos son bienvenidos.
- Dirección: Calzada de las Bombas 623, colonia Santa Cecilia, Coyoacán
- Alimentos: Sandwiches, pan dulce y galletas para acompañar porque, recuerda, aquí la estrella es el café.
- Precio flat white: $45 pesos
- Bebida recomendada: Chai Galeno
- Cuenta promedio: $150
Kahwen
Más allá de una bebida, el café es para muchos un enorme placer que se maximiza cuando encontramos lugares donde los saben preparar como esta barra de especialidad que está a una calle del centro de Coyoacán.
Su barra parece sencilla pero detrás de ese muro de ladrillo el barista hace magia y ofrece un flat white que llega con mucho cuerpo y a la temperatura perfecta para disfrutar al interior en su mesa comunal o fuera en alguna de sus mesas. También venden alimentos, vinos y un par de bebidas espirituosas.
Tu perrito amará cómo cae el sol por la tarde, así que te recomendamos este sitio para que ambos lo disfruten.
- Dirección: Francisco Ortega 17A, Coyoacán
- Alimentos: Sandwiches, pan dulce (recomendamos el chocolatín)
- Costo flat white: $65 pesos
- Bebida recomendada: Flat white y Frida (una bebida sin café pero muy refrescante)
- Cuenta promedio: $200 pesos
El Minutito
¿Tienes un minutito? Si vas de prisa y andas por la colonia Juárez este café-bar-cocina es tu lugar. Con una estética vintage, el verdadero encanto de El Minutito está en su café hecho con talento y seriedad, por baristas que te servirán un flat white perfecto en cada ocasión.
El lugar es pequeño, por lo que es ideal para visitas rápidas. Si tu perro es pequeño y tranquilo, estará bien al interior de esta cafetería, si no es así puedes ocupar alguno de los lugares afuera del local.
Una particularidad es que venden algunos cocteles con alcohol que puedes acompañar con platillos con una fuerte presencia de ingredientes norteños. ¿Lo malo? Las porciones son para acabarse en “un minutito”.
- Dirección: Londres 28, colonia Juárez
- Alimentos: Sandwiches, tortitas de pan pita, carne seca, plato de quesos, papas fritas con o sin jamón ibérico, frutita, yoghurt y más
- Costo flat white: $65 pesos
- Bebida recomendada: Espresso martini
- Cuenta promedio: $300
¿Qué es el flat white?
El flat white es una bebida preparada con dos cargas de espresso y leche vaporizada, que va cubierto de una capa de espuma. el resultado es una taza con un intenso sabor de café acompañado de una textura cremosa.
Puedes distinguirlo porque se sirve en una taza más pequeña que el latte (que lleva más leche), para no diluir los aromas y sabores del grano.