Tres cafeterías de especialidad en CDMX con el mejor flat white... ¡y son pet friendly!

Tres cafeterías de especialidad pet friendly en la CDMX que preparan un delicioso flat white

Si eres cafeinómano y aún sigues a la caza del café perfecto, te recomendamos que le eches un ojo a estas tres cafeterías de la Ciudad de México donde la calidad de tu bebida está asegurada y donde podrás probar un flat white espectacular.

Por si fuera poco, son lugares pet friendly, así que tu perro puede disfrutar contigo de una tarde deliciosa con un café espectacular en un sitio donde sí encontrarás buenos baristas y buen ambiente sin caer de nuevo en las colonias Condesa o Roma.

Barra de la cafetería El Minutito en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Ampliar

Café Galeno

Cafeterías en Ciudad de México hay muchas, pero pocas son realmente de especialidad como la Cafetería Galeno, que se toma muy en serio su labor para “sanar” a los amantes del café.

En su sucursal Coapa encontrarás un excelente barista que te entregará tu café a punto, pero si lo tuyo es el flat white, te advertimos que George prepara uno que puede convertirse en adicción. Los perritos son bienvenidos.

La Cafetería Galeno abrió una sucursal en Coapa, en la CDMX, donde hacen un excelente flat white. Ampliar

Dirección: Calzada de las Bombas 623, colonia Santa Cecilia, Coyoacán

Alimentos: Sandwiches, pan dulce y galletas para acompañar porque, recuerda, aquí la estrella es el café.

Precio flat white: $45 pesos

Bebida recomendada: Chai Galeno

Cuenta promedio: $150

Kahwen

Más allá de una bebida, el café es para muchos un enorme placer que se maximiza cuando encontramos lugares donde los saben preparar como esta barra de especialidad que está a una calle del centro de Coyoacán.

Su barra parece sencilla pero detrás de ese muro de ladrillo el barista hace magia y ofrece un flat white que llega con mucho cuerpo y a la temperatura perfecta para disfrutar al interior en su mesa comunal o fuera en alguna de sus mesas. También venden alimentos, vinos y un par de bebidas espirituosas.

Flat white de la Cafetería Kahwen en Coyoacán, CDMX Ampliar

Tu perrito amará cómo cae el sol por la tarde, así que te recomendamos este sitio para que ambos lo disfruten.

Kahwen Coffee en Coyoacán es pet friendly y podrás disfrutar de tu flat white mientras tu perrito toma el sol. Ampliar

Dirección: Francisco Ortega 17A, Coyoacán

Alimentos: Sandwiches, pan dulce (recomendamos el chocolatín)

Costo flat white: $65 pesos

Bebida recomendada: Flat white y Frida (una bebida sin café pero muy refrescante)

Cuenta promedio: $200 pesos

El Minutito

¿Tienes un minutito? Si vas de prisa y andas por la colonia Juárez este café-bar-cocina es tu lugar. Con una estética vintage, el verdadero encanto de El Minutito está en su café hecho con talento y seriedad, por baristas que te servirán un flat white perfecto en cada ocasión.

El flat white de El Minutito llega a la temperatura perfecta para disfrutarlo de inmediato. Ampliar

El lugar es pequeño, por lo que es ideal para visitas rápidas. Si tu perro es pequeño y tranquilo, estará bien al interior de esta cafetería, si no es así puedes ocupar alguno de los lugares afuera del local.

Una particularidad es que venden algunos cocteles con alcohol que puedes acompañar con platillos con una fuerte presencia de ingredientes norteños. ¿Lo malo? Las porciones son para acabarse en “un minutito”.

Dirección: Londres 28, colonia Juárez

Alimentos: Sandwiches, tortitas de pan pita, carne seca, plato de quesos, papas fritas con o sin jamón ibérico, frutita, yoghurt y más

Costo flat white: $65 pesos

Bebida recomendada: Espresso martini

Cuenta promedio: $300

¿Qué es el flat white?

El flat white es una bebida preparada con dos cargas de espresso y leche vaporizada, que va cubierto de una capa de espuma. el resultado es una taza con un intenso sabor de café acompañado de una textura cremosa.

El flat white es una bebida a base de café que solo podrás encontrar en cafeterías de especialidad. / agrobacter Ampliar

Puedes distinguirlo porque se sirve en una taza más pequeña que el latte (que lleva más leche), para no diluir los aromas y sabores del grano.

