Atacan a mujer que paseaba a sus perros en Coyoacán: la patearon en la cabeza| VIDEO

Un desconocido golpea a mujer que paseaba a sus perros este domingo 14 de dociembre de 2025 en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Una mujer fue brutalmente golpeada por un desconocido cuando paseaba a sus perros en calles de la alcaldía Coyoacán, durante la tarde de este domingo 14 de diciembre, en la Ciudad de México.

Sin mediar palabra, un sujeto se le acercó e intentó patear a sus mascotas, al defenderlos el sujeto reaccionó con violencia contra la mujer a la que golpeó con el puño y tiró al piso, donde aprovechó para patearla en la cabeza, sin robarle ningún objeto.

Atacan a mujer que paseaba a sus perros en Coyoacán, CDMX, el domingo 14 de diciembre; un hombre la pateó en la cabeza.



¿En qué zona de Coyoacán ocurrió el ataque?

Los hechos ocurrieron a las 3:40 de la tarde sobre la calle Francisca García Batle de la colonia CTM Culhuacán sección VIII de la alcaldía Coyoacán, frente a una iglesia católica y casi a un costado del Parque San Ángel.

En época escolar, es un paso obligado de niños de kinder y primaria y pese a ello no cuenta con vigilancia y es una zona donde el robo de autopartes es un problema constante para los vecinos.

¿Cómo está la mujer golpeada por un desconocido en la CTM Culhuacán, Coyoacán?

Hasta el momento no hay información sobre el estado de salud de la víctima, quien al final del video se ve tirada en el piso mientras vecinos intentan ayudarla.

Irregularidades en el Parque San Ángel

Este parque donde existe una construcción destinada a ser la Casa del Adulto Mayor, tiene años siendo utilizada como negocio privado por Alejandro Hernández, quien se ostenta como administrador desde la época del exalcalde del PRD, Mauricio Toledo (2012 - 2015).

Toledo huyó a Chile en 2021, tras ser acusado de presunto enriquecimiento ilícito y a la fecha sigue sin ser extraditado.

Este sujeto renta las aulas construidas por autoridades del GDF para negocios o como salón de fiestas, así como el área verde, mientras que otra área la renta como estacionamiento, todo como negocio propio, mientras Alejandro Hernández ahora presume cercanía con el actual alcalde.

¿Quién es el alcalde de Coyoacán y de qué partido es?

El alcalde de Coyoacán es Giovani Gutiérrez Aguilar, quien en 2024 asumió su segundo mandato consecutivo en la alcaldía con la coalición PAN, PRI, PRD.

En octubre pasado, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) le inició un proceso sancionador por conductas que pudieran constituir violencia política de género de tipo simbólico, sicológico y físico tales como jaloneos, contra una concejala.

¿Qué tan insegura es la alcaldía Coyoacán?

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI presentada en octubre de 2025 reveló que el 63% de la población mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad.

De acuerdo con los datos del gobierno federal, el 46.7% de los habitantes de Coyoacán consideran que es inseguro vivir ahí. Las alcaldías con mayor percepción de inseguridad en la Ciudad de México son Iztapalapa con 74.8%; Gustavo A. Madero con 73.2% y Tláhuac con 68.8%.

