¿Qué es una ‘Casa de Gobierno’ y por qué es tan importante que inaugurarán la primera en Coyoacán?

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio un paso importante hacia la descentralización de los trámites y la atención ciudadana con la inauguración de la primera casa de Gobierno en Coyoacán.

Brugada señaló que esta acción marca “una nueva etapa en la atención a la ciudadanía” y responde a la necesidad de que el gobierno capitalino esté más cerca de las y los chilangos en sus propias demarcaciones territoriales.

¿Qué es una ‘Casa de Gobierno’?

Una Casa de Gobierno es un nuevo modelo de centro de atención ciudadana y operativa que busca descentralizar las áreas del Gobierno de la CDMX, llevándolas directamente a las colonias y alcaldías.

Históricamente, el gobierno de la capital se concentraba en una sola estructura (el Departamento del Distrito Federal, antes de 1997), y aunque las delegaciones se transformaron en alcaldías, la jefa de gobierno argumenta que es vital que la ciudad “esté presente en todos los territorios” y cuente con equipos dedicados a servir a la población en sus propias localidades. Por ello, la primera casa de Gobierno en Coyoacán es el inicio de una red de 21 sedes que funcionarán como bases operativas y de atención directa.

La alcaldía Coyoacán es la primera de las 21 sedes que se planean construir a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX. Este esfuerzo busca no solo acercar las oficinas, sino también equipar al gobierno con la maquinaria y el personal necesario para garantizar un mantenimiento urbano eficiente.

¡La Casa de Gobierno de la Ciudad de México “Xotepingo” es una realidad! En #Coyoacán tenemos claro que la coordinación, con los distintos niveles y órdenes de gobierno, es la mejor estrategia para dar buenos resultados a la ciudadanía.



Agradezco a nuestra Jefa de Gobierno,… pic.twitter.com/yBAPtORONL — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) September 25, 2025

¿Con qué servicios contará la Casa de Gobierno de Coyoacán?

La Casa de Gobierno de Coyoacán (y las que le seguirán en las demás alcaldías) no solo acercarán la atención a la población, sino que también estarán equipadas para garantizar el mantenimiento urbano en la zona. Asimismo, dijeron que podrá haber todo tipo de trámites, desde la Secretaría de Vivienda hasta Consejería Jurídica.

La primera casa de Gobierno en Coyoacán, ubicada en la Antigua Planta de Bombeo DGCOH en Xotepingo, sienta las bases para un gobierno capitalino más accesible y con mayor capacidad de respuesta en las colonias.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Abren el primer Museo de Arte Transfemenino en CDMX, un espacio incluyente para las prácticas artísticas